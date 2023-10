Dario Argento: a Giorgia Meloni darei un bell’8 come voto, Elly Schlein dice tante sciocchezze

“Politicamente Elly Schlein mi piace così e così, non sono tanto dalla sua parte, a volte dice delle sciocchezze, tante sciocchezze. Le avrei preferito Bonaccini”. Lo dice, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, il regista Dario Argento, che parla di cinema ma anche di politica. Se la premier Meloni recitasse in un suo film, lei che ruolo le assegnerebbe? “Con quel bel visetto potrebbe fare un personaggio simpatico, una dei protagonisti. Da quando è premier è molto migliorata, anche rispetto ai suoi accoliti. Prima mi piaceva poco, ora dice cose sensate”. Se dovesse darle un voto, quale sarebbe? “Come voto le darei un bell’otto”.

Dario Argento: i film horror sono di sinistra…

I film horror sono di destra o di sinistra? “Di sinistra perché hanno una fantasia che alla destra manca”. Il regista racconta anche che, molti anni fa, sopra al suo letto aveva fatto appendere una enorme stella rossa. “Quando vivevo con mia moglie (Daria Nicolodi, ndr) avevo messo questa grandissima stella rossa sopra al materasso, che era poggiato a terra. Una sera viene a trovarmi un direttore americano della Twenty Century Fox, una delle più grandi case di produzione al mondo. Dopo cena mi chiese di poter fare un riposino perché stanco del viaggio. Andò in camera mia ma dopo poco tornò e mi chiese: cos’è quella stella? Un’opera d’arte?”. E Argento gli rispose: “No, è un simbolo di rivoluzione…”.

“Ho sempre avuto un problema con i critici”

In occasione dell’uscita, nel 2022, del suo film Occhiali neri, Dario Argento aveva detto di avere sempre avuto un pessimo rapporto con i critici. E questo “fin dall’inizio della carriera. Una volta mi arrabbiavo per le critiche negative, ora non mi importa più nulla. Il fatto è che sono sempre stato considerato un autore di serie B, perché la critica italiana ha sempre avuto un problema con il cinema di genere”.