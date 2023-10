Conte e Schlein (divisi) a caccia di voti tra gli studenti “in tenda” (video). Il governo: stanziati più soldi

“Queste tende rappresentano il nostro diritto allo studio negato, non solo all’università ma in tutte le scuole. Con il caro libri, il rincaro dei viaggi d’istruzione, i materiali scolastici sempre più costosi, le famiglie non ce la fanno più a sostenerci”, ha dichiarato uno degli studenti che questa mattina ha organizzato il presidio in tenda a Montecitorio per chiedere al governo un maggiore sostegno per i fuori sede, ma non solo.

La protesta degli studenti in tenda e la risposta del governo

Il governo, in aula, ha risposto per voce del ministro Bernini, a seguito di una interrogazione. “Grazie alla recente ricognizione sugli immobili pubblici e privati che possono essere riconvertiti in studentati, possiamo disporre di un totale di 67.292 posti letto potenziali. È mio obiettivo assicurare la piena operatività di tutte queste iniziative, nei tempi più celeri possibili. Per farlo abbiamo stanziato ulteriori risorse, immediatamente disponibili, oltre a quelle già previste dal Pnrr e da finanziamenti nazionali, per un totale di oltre 260 milioni di euro”, ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca in commissione Cultura della Camera. “Questo Fondo aggiuntivo, appena introdotto nel decreto di accompagnamento alla manovra di bilancio, ha un doppio obiettivo: – ha detto – sostenere gli studenti della formazione superiore e al tempo stesso incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede”. “Il mio impegno e quello del Governo per il diritto allo studio è costante” ha aggiunto spiegando che “la cabina di regia a Palazzo Chigi si riunisce tutte le settimane” al fine di “garantire l’effettività del diritto allo studio non è solo un obiettivo ma un percorso”. Inoltre, il Mur “ha avviato diverse iniziative per trovare soluzioni efficaci e il più possibile condivise, destinando risorse agli studenti capaci e meritevoli ma con condizioni economiche svantaggiate e agli studenti fuorisede.

I selfie di Conte e Schlein con i ragazzi in tenda

“Siamo dalla vostra parte”, ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte incontrando gli studenti che protestano Montecitorio contro il caro affitti. Poco prima, in piazza, si era vista anche la segretaria del Pd Elly Schlein, a sua volta a caccia di voti tra gli studenti “in tenda”. “Una battaglia giusta. Il Pd ha dato piena disponibilità sin dall’inizio delle protesta degli studenti a portare in Parlamento le istanze per il diritto allo studio”, ha detto la segretaria dem.

