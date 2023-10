Alla Sapienza i compagni non dormono più in tenda e fanno cortei contro Israele: assalto al Rettorato

I collettivi studenteschi e universitari dell’estrema sinistra si schierano contro Israele. Non è una novità ma anche oggi, dinanzi a oltre mille vittime degli attacchi terroristici in Israele, gli “antifà” della Sapienza hanno dato prova della loro insipienza con un corteo interno alla città universitaria. Il pretesto era quello di contestare la decisione del Rettorato di votare una mozione di solidarietà a Israele. Insomma hanno lasciato le tende per urlare la loro solidarietà a chi ha massacrato i civili israeliani.

«Terrorista è Israele, Palestina Libera!»: è lo slogan che apre il comunicato lanciato da Osa, l’Opposizione studentesca d’alternativa che contesta anche l’annuncio del ministro dell’Istruzione Valditara di un’ispezione negli istituti lombardi. «Le dichiarazioni di Valditara sono false e pretestuose – dicono i giovani militanti del movimento di estrema sinistra – e dimostrano la volontà di attaccare e criminalizzare chi denuncia i crimini di Israele ed è per la libertà della Palestina». Il ministro ha dato mandato all’Ufficio scolastico regionale di verificare se effettivamente sono stati tenuti atteggiamenti antisemiti e di esaltazione dell’azione di Hamas. Se appurati, saranno denunciati alla Procura della Repubblica.