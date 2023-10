Carrara, Open Arms sbarca nelle aule, Amorese: “Gravissimo. Siamo alla scuola di illegalità”

“Veniamo a conoscenza di un incontro organizzato per gli studenti delle scuole superiori della provincia, in Comune a Carrara giovedì 19 ottobre, con il personale della nave Ong Open Arms. Attualmente in stato di fermo amministrativo nel porto di Marina di Carrara”. A denunciare la notizia, giudicandola molto grave, è Alessandro Amorese, parlamentare toscano di Fratelli d’Italia.

Apen Arms, Amorese: è la scuola di illegalità

” Prendiamo ovviamente atto di quale sia la scelta di campo pro immigrazione clandestina dell’amministrazione e delle associazioni che hanno organizzato questo evento”, aggiunge Amorese. “Troviamo però grave che un certo pensiero sia proposto a giovani che vanno a scuola. E che dovrebbero essere educati alla legalità e accompagnati alla conoscenza oggettiva delle leggi vigenti nel nostro paese. Questa è invece, secondo noi, una sorta di ‘scuola di illegalità’. Una scelta quindi poco opportuna”.

L’incontro è in linea con le mosse del Pd

Il parlamentare di FdI denuncia la scorrettezza sul fronte didattico, culturale e politico. Un orientamento in linea, ad esempio, con l’iniziativa del Pd di una raccolta fondi estiva per la ong che continua a disapplicare la normativa italiana stabilità dal Viminale. Il tutto con buona pace del pluralismo e del confronto tra opinioni, necessari soprattutto tra i banchi di scuola.

Il diritto degli studenti a una formazione libera

“Indirizzare i giovani lungo una sola strada, non solo è scorretto, ma rappresenta il contrario di una corretta formazione libera – conclude la nota di Amorese – che è un diritto degli studenti”. A promuovere l’iniziativa rivolta agli studenti sono le associazioni “Casa Betania” e “Zaccagna, ieri e oggi”. “Considerata la presenza nel porto di Marina di Carrara della nave Open Arms, hanno pensato che potesse essere utile, per informare meglio i nostri studenti con la viva voce dei protagonisti, organizzare un incontro per il prossimo giovedì 19 ottobre sul tema “Umanità, naufragi e Stato di diritto”.

All’incontro la sindaca il personale della Ong

L’incontro si svolgerà nella Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara, alla presenza della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, di Ricardo Barriuso Leoz, componente dell’equipaggio di Open Arms attualmente in sosta al porto toscano, e Francesca Loupakis, responsabile Educazione Open Arms.