Berlusconi nel Pantheon dei milanesi illustri: anche il Cav fra le prossime iscrizioni al Famedio

Ci sarà anche il nome di Silvio Berlusconi tra quelli delle 14 personalità illustri che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Famedio, il Pantheon milanese delle personalità illustri, all’interno del Cimitero Monumentale. Si tratta di “un riconoscimento giusto e meritato per un uomo che è stato anche un grande ministro degli Esteri”, ha commentato il titolare della Farnesina e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. L’iscrizione di Berlusconi è stata proposta da FI e accolta dalla maggioranza cittadina di centrosinistra.

La maggioranza comunale di centrosinistra accoglie la richiesta di Forza Italia

“Se c’è un milanese che ha portato lustro non solo alla città ma all’Italia intera, il suo nome è Silvio Berlusconi”, ha sottolineato poi la capogruppo di FI al Senato, Licia Ronzulli, anche lei parlando di “giusto e doveroso riconoscimento ad un uomo straordinario che ha dedicato la sua vita al bene del Paese, sia attraverso la sua storia imprenditoriale che quella politica”. “Apprezziamo il fatto che la maggioranza di centrosinistra del Comune di Milano, con onestà intellettuale e senza pregiudizi, abbia accolto la richiesta avanzata da Forza Italia di rendere omaggio in questo modo così solenne al presidente Berlusconi”, ha concluso Ronzulli.

Berlusconi al Famedio: un riconoscimento “giusto e meritato”

Per il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, poi, “l’iscrizione di Silvio Berlusconi al Famedio è il giusto e doveroso riconoscimento ad una persona che, nel corso della sua vita, ha dato tanto al Paese come uomo, imprenditore, politico e sportivo, rappresentando orgoglio e vanto per la città di Milano, con cui ha sempre avuto un legame stretto e indissolubile”. “Si tratta di un tributo solenne per ricordare un uomo che resterà nella storia”, ha concluso Barelli.

L’elenco completo delle nuove iscrizioni

L’elenco completo approvato dalla commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio comprende: Marcello Abbado; Manlio Armellini; Natale, Cesare e Alessandro Balbiani; Silvio Berlusconi; Gaetanina Calvi; Franco Cerri; Rosina Ferrario; Gisella Floreanini; Ombretta Fumagalli Carulli; Alberto Garutti; Achille Mauri; Alfredo Ravasco; Marta Vacondio coniugata Marzotto; Francesca Laura Wronowski.