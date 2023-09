Meloni: Berlusconi oggi avrebbe compiuto gli anni. Auguri Silvio, amico e leader instancabile

“Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra Nazione. Tanti auguri da tutti noi, Silvio!”, scrive, con affetto, sulla sua Facebook, la premier Giorgia Meloni ricordando l’amico, con cui ha condiviso tante battaglie, nel giorno in cui avrebbe compiuto 87 anni e nel giorno in cui a Paestum si apre la tre giorni “Berlusconi Day” intitolata al Cavaliere.

Una manifestazione che vedrà avvicendarsi sul palco, all’Hotel Ariston della cittadina campana, molti illustri ospiti anche internazionali.

Molti e affettuosissimi i messaggi di auguri a Berlusconi oggi nel giorno del suo compleanno.

“È questo il significato della giornata di oggi a Paestum. Nel suo ricordo uno sguardo verso un futuro di libertà. Presidente, a te che ci guardi da lassù, buon compleanno!”, ha scritto Tajani sul social X.

“Oggi sarebbe stato il compleanno di un grande leader, ma soprattutto di un grande amico. Auguri Silvio”, aggiunge La Russa.

“Buon compleanno Silvio, ci manchi”, ha scritto, sempre sull’ex-Twitter, il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini.

“Oggi 87 anni fa nasceva Silvio Berlusconi. Lo celebriamo e lo celebreremo a Paestum e in tutta Italia. Con il Presidente, da sempre e per sempre”, scrive su Facebook il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Amore mio oggi è il tuo compleanno – scrive Marta Fascina, affidando il suo messaggio ai social. – Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto. Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia”.

Stamattina, alla presenza della figlia Barbara e del fratello Paolo, è stato intitolato a Silvio Berlusconi, con una targa, il belvedere di Palazzo Lombardia.

“Il mio discorso sarà breve perché sono visibilmente commossa”, ha esordito Barbara Berlusconi, durante la cerimonia.

“Questo – ha detto – è un luogo iconico, da qui si può ammirare tutta ‘la mia Milano’, come lui amava definirla. Una città che gli ha dato tanto, ma a cui anche lui ha dato tanto, con il lavoro fornito a decine di migliaia di persone”.

“Da qui si vede il Collegio dei salesiani, dove ha studiato, e lo stadio di San Siro, dove – ha aggiunto Barbara – sono arrivate le vittorie del suo Milan”.

“Era un padre amorevole, dal cuore buono e dell’animo nobile. Aveva un’innata umanità, con rispetto profondo per le persone e le cose“, ha detto la figlia di Silvio Berlusconi. – Lui non è più tra noi, ma i suoi valori lo sono. Sono qui la sua etica del lavoro, la sua capacità di realizzare sogni apparentemente impossibili. Molte persone troveranno mio padre di ispirazione e di esempio”.

“Silvio è un uomo che ha fatto tutto, ha vinto tutto. Con lui parlavamo di tutto”, ricorda il vicepremier Matteo Salvini, partecipando alla cerimonia di intitolazione del belvedere di Palazzo Lombardia. – Nell’ultima telefonata che abbiamo avuto, era dispiaciuto per la sconfitta dell’Inter in Champions. Era dispiaciuto perché era una squadra di Milano”, sottolinea Salvini.