Migranti, “Berlino sbatte contro il granito di Roma”: la stampa tedesca suggella il successo di Meloni

Berlino “è andata a sbattere contro il granito” di Roma. È il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung a dare la misura del successo conseguito dal governo Meloni nell’accordo trovato oggi in Ue sul regolamento per le crisi migratorie. Il giornale dedica alla vicenda un commento dell’editorialista Jasper Von Altenbockum, che sottolinea come “Il conservatorismo rosso-verde ha fallito”, riconoscendo a Meloni di aver proposto soluzioni in grado di aggregare la maggioranza degli Stati membri, mentre il governo tedesco ha fatto ritrovare la Germania “ancora una volta isolata”.

La Faz riconosce il successo pieno del governo Meloni sui migranti

Fonti di Palazzo Chigi, esprimendo soddisfazione per l’esito della trattativa, che ha escluso le Ong dal testo, hanno chiarito nettamente che quella in gioco non era “una partita Italia-Germania, ma interessava tutti i Paesi”. Ed è, in fondo, quello che mette in evidenza anche la Faz, sottolineando però che a essere vincente in questa partita è stata la strategia italiana. “Il governo italiano, falsamente dipinto in questo paese come successore di Mussolini, ha affermato che il meccanismo di crisi nel regime comune di asilo dell’Ue si applica anche quando le missioni di salvataggio nel Mediterraneo promuovono scatti migratori. Berlino si è fatta fautore di iniziative private che non volevano diventare l’innesco della modalità crisi”, si legge sul quotidiano.

“La Germania è stata ancora una volta isolata”

“Molti stati dell’Ue, che sono abbastanza contenti che la signora Meloni e non la signora Merkel governi in Italia hanno visto la cosa diversamente e hanno sostenuto Roma. Come spesso accade nella politica migratoria, la Germania è stata ancora una volta isolata”, prosegue l’articolo, che sottolinea anche come il “conservatorismo rosso-verde” tedesco abbia fallito anche in Germania e che auspica che la riforma delle politiche di immigrazione e asilo venga portata a termine il prima possibile. “Perché non è l’indebolimento delle norme umanitarie minime che si deve temere, ma lo sventramento avanzato del diritto di asilo da parte dei migranti economici e i rimpatri inadeguati”, è l’avvertimento del Frankfurter Allgemeine Zeitung, che parla apertamente di “sconfitta politica della Germania” di fronte al fatto che a smuovere la situazione sia stata l’Italia.