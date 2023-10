Bassetti: “Un applauso al governo Meloni. Mai prima d’ora un investimento così alto per la Sanità”

Matteo Bassetti rivolge “un forte applauso al Governo per la Manovra finanziaria da parte di tutti i sanitari: 3 miliardi in più di quanto previsto e un investimento complessivo di 136 miliardi di euro. Mai si era raggiunta una cifra così alta di investimento per il Ssn. Serviranno per l’aumento degli stipendi dei sanitari e per il taglio delle liste d’attesa”. Un elogio a tutto tondo del direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Un apprezzamento che viene dal mondo degli operatori sanitari e che mette all’angolo le critiche pretestuose. Le risorse destinate alla sanità per l’infettivologo molto soddisfacenti. E chiosa: “Che brutta figura hanno fatto quelli che gridavano solo per il gusto di andare contro”. Se a sinistra leggessero il commento di un addetto ai lavori come Bassetti dovrebbero seppellirsi.

Sanità, Meloni: “Alle bugie il governo risponde con i fatti”

Proprio in questi minuti il premier Meloni ha rilanciato su X il video del suo intervento per illustrare la Legge di Bilancio. “#Manovra2024: 136 miliardi sulla Sanità, il più alto investimento mai previsto. Alle mistificazioni e alle bugie, questo Governo risponde con i fatti“. Sinistra e opposizioni tutte sbraitano e parlano di tagli al §Ssn che non ci sono. Accusano la Meloni di essere un “illusionista” ma i veri illusionisti sono loro: vedono tagli laddove non ci sono. “I tagli alla sanità li abbiamo visti per anni con la sinistra al Governo. Con Fratelli d’Italia e il centrodestra ci sono oltre tre miliardi in più solo in questa manovra finanziaria. Che si aggiungono agli aumenti di fondi già previsti da quando siamo alla guida dell’Italia”. Lo ha detto Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite della trasmissione Agorà. “La finanziaria smonta il mantra di bugie della sinistra che per settimane ha urlato ad una inesistente carenza di risorse”, ha aggiunto.

Sanità, Bassetti: “Mai si era raggiunta una cifra così alta di investimento per il Ssn”

Del resto, il ministro Schillaci aveva ben illustrato i termini degli interventi in Manovra. E lo ribadisce in un’intervista alla Stampa: “Per precisione – spiega in un’intervista a ‘La Stampa’ – i miliardi in più sono 3,3. E questi si sommano ai 2,3 già programmati con la precedente Manovra, per un totale di ben 5,6 miliardi messi in più sul piatto per il 2024. A parte il periodo pandemico, nessun Governo prima aveva fatto tanto, altro che tagli”. E aggiunge: “Quello previsto in Manovra per rinnovare il contratto dei professionisti della sanità è “uno stanziamento straordinario: anche considerando il contesto macro-economico in cui ci muoviamo. Si tratta di 2,3 miliardi, 4 volte tanto quanto stanziato per l’ultimo rinnovo contrattuale. Se non è un segno di attenzione questo. Qualcuno li ha chiamati eroi durante il Covid per poi dimenticarsene”.

Sanità, Bassetti: “Brutta figura di chi gridava solo per il gusto di andare contro”

Bassetti aveva già molto apprezzato l’approccio del premier sulle risorse in Sanità da razionalizzare per evitare sprechi. L’Italia in questo momento non ha bisogno di continuare a buttare soldi in situazioni dove sono sprecati, ma ha bisogno in qualche modo di razionalizzarli. Questo non vuol dire razionare. Razionalizzare vuol dire spendere meglio. In questo senso ha ragione la premier Giorgia Meloni“. Lo evidenziò all’Adnkronos Salute è il direttore Clinica Malattie infettive policlinico San Martino di Genova.