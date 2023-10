Apre a Roma Scientopolis, col dinosauro Henry che sarà da metà ottobre la guest star della mostra

Ha solo 70 milioni di anni il dinosauro Henry e dal 14 ottobre sarà la guest star della mostra ‘Scientopolis, La Città della Scienza’, un emozionante viaggio interattivo e coinvolgente aperto a visitatori e curiosi per sperimentare l’universo della scienza che apre il 14 ottobre al Complesso Monumentale Ospedaliere San Giovanni Addolorata di Roma. Protagonista indiscusso, dunque, il dinosauro Henry, un esemplare completo di Hypacrosaurus per la prima volta nella capitale, che offrirà al pubblico una visione dettagliata del suo ambiente naturale e di comportamento. Hypacrosaurus (il cui nome significa “vicino alla più alta lucertola”) è un genere estinto di dinosauro adrosauride lambeosaurino vissuto nel Cretaceo superiore, circa 75-65 milioni di anni fa (Campaniano-Maastrichtiano), in Alberta, Canada, e in Montana, Stati Uniti.

Si potrà inoltre provare in tutta sicurezza la gravità lunare, ammirare una vera e propria Tesla Coil da 3 milioni di volt che scaglia saette fino a 5 metri di distanza. La bobina di Tesla è un trasformatore risonante ad alta tensione inventato da Nikola Tesla. È in grado di generare fulmini del tutto simili a quelli di origine atmosferica, anche se di entità ridotta. È un tipo di trasformatore con nucleo ad aria (talvolta ad olio) che consiste in due o anche tre circuiti elettrici accoppiati in risonanza.