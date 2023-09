Vannacci da record: finora vendute centomila copie e incassati 900mila euro dal libro

Roberto Vannacci ha fatto bingo. Il libro del generale, “Il mondo al contrario”, che ha scatenato polemiche e dibattiti e che ha determinato il suo allontanamento dal comando dell’istituto geografico di Firenze, è in testa a tutte le classifiche e finora ha venduto quasi centomila copie. Un numero destinato a salire vertiginosamente e che ha già determinato guadagni considerevoli per il militare.

I guadagni di Vannacci

In attesa che arrivi nelle librerie grazie all’editore “Il cerchio”, il libro del generale Roberto Vannacci ha già incassato 850 mila euro lordi. La stima è del Corriere della Sera e riguarda “Il mondo al contrario”, uscito il 10 agosto in self publishing con Amazon Kdp (Kindle direct publishing). L’autopubblicazione è un sistema che prevede che non si passi attraverso l’intermediazione di un editore. Con Amazon Kdp l’autore può ottenere fino al 60% delle royalties sui libri cartacei e dal 35 al 70% sulle edizioni digitali del libro. Il volume ha venduto finora 93 mila copie. Ed è primo nella saggistica e nella classifica assoluta. Con un venduto doppio rispetto al resto della top ten. Il ritmo della vendita del libro di Vannacci è impressionante: diecimila copie al giorno. Il generale ha già annunciato di voler tradurre il testo e venderlo in Europa.

Un successo alimentato dalla sinistra

L’unico lato negativo del parlare di sé è quello di non parlarne diceva Oscar Wilde ne Il ritratto di Dorian Gray. Non vi era alcun dubbio sul fatto che Il mondo al contrario vendesse tanto. Al di là del merito e dell’apprezzamento di una parte dell’opinione pubblica per la critica al politicamente corretto, le polemiche della sinistra hanno alimentato la curiosità. Quando si arriva a vietare la vendita di un testo, come hanno fatto alcune librerie, si fa esattamente il gioco del libro censurato. E’ immaginabile che la diffusione nelle librerie del lavoro del generale Vannacci trasformi il successo in un vero e proprio trionfo editoriale.