Bersani dà del “cogl…” al generale Vannacci (video). E a sinistra nessuna condanna il turpiloquio

L’avesse detto Sgarbi, a quest’ora il “tribunale morale” della sinistra, politica e intellettuale, già lo avrebbe processato e condannato per vilipendio delle istituzioni e per turpiloquio politico. Se invece un insulto pesante, che fa riferimento a un generale paragonato a un testicolo, lo pronuncia Pierluigi Bersani, a sinistra si ridacchia e si applaude, come accaduto ieri alla festa dell’Unità a Ravenna. “Se è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del coglione a un generale?”, chiede retoricamente alla platea l’ex segretario del Pd, con il pubblico che si sganascia visto il riferimento al generale Vannacci, l’ultimo “nemico” della sinistra da salotto e da tortellino.

Bersani contro Vannacci alla festa dell’Unità

Bersani non vedeva l’ora di attaccare la destra passando per il generale autore del best seller “Il mondo al contrario”. “Se leggi alcuni passaggi del libro di Vannacci pensi: sciogliamo l’esercito, sciogliamo le Istituzioni e facciamo un grandissimo bar: il bar Italia. Però mi resta una domanda: se in questo bar è possibile dare dell’invertito a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?”. Poi Bersani ha proseguito: “Non venirmi a raccontare, a contrabbandare per critica al politicamente corretto quello che è un arretramento della civiltà, delle conquiste per cui la gente si è fatta un mazzo più di te nell’esercito. Perché se c’è da fare il politicamente scorretto sono capace anche io”.