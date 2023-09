Tex Willer, un mito “italiano”: emesso il francobollo in omaggio ai 75 anni dell’eroe western di Bonelli

Nel 75° anniversario della prima uscita in edicola del fumetto, esce oggi, 30 settembre, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Patrimonio artistico e culturale italiano, dedicato a Tex Willer, il celebre eroe western creato da Sergio Bonelli, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro con tiratura di 800.033 esemplari, con foglio da 41 esemplari di francobollo e 4 chiudilettera. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura della Sergio Bonelli Editore con disegni di Aurelio Galleppini e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Un francobollo per ricordare i 75 anni di Tex Willer, l’eroe western di Sergio Bonelli

La vignetta (clicca sul link del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per vederla) raffigura Tex Willer in sella al suo cavallo rampante sullo sfondo di un tipico paesaggio da Far West, creato da Sergio Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini. In alto a sinistra è presente il logo Tex. Completano il francobollo la legenda “75 anni”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria B. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Castelfidardo, in provincia di Ancona. Un omaggio filatelico Tex Willer e al suo mito: quello del ranger e capo degli indiani Navajos, creato dalla fantasia di Giovanni Luigi Bonelli e dal disegnatore Aurelio Galleppini, in arte Galep.

Tex Willer, un mito oltre il tempo, un eroe “italiano”

Un mito, quello di Tex Willer, che ha puntato lo sguardo all’al di là delle categorie della politica ma che, indubbiamente, nell’incarnare sentimenti e valori non negoziabili – l’onore, l’amicizia, l’onestà, la libertà – ha sempre guardato più alla sua destra che a sinistra. E allora oggi, con buona pace di chi, superate certe schematizzazioni d’annata, ha amato quell’eroe portabandiera di ideali semplici, ma eterni. Quel coraggioso ranger capace di graffiare anche solo a colpi di matita, e di raccontare in parallelo – tra praterie, foreste e deserti dall’Arizona al Canada, dal Rio Grande all’Oceano Pacifico – torna ad evocare storie epiche e memorabili. Racconti animati dagli scontri con banditi e malfattori, punteggiati dal salvataggio di tribù indiane ingiustamente perseguitate. E il suo mito, a cavallo sui sentieri polverosi del vecchio West, si riaffaccia sulla scena di casa nostra, con tutta il potenziale di nostalgia che scatena inevitabilmente…