Sui social scoppia la “Melodimania”. Clip e meme sul feeling tra Meloni e il premier indiano

Una bella coppia. Almeno a giudicare dall’ultima moda che cavalca tra i social, soprattutto indiani. È già stata soprannominata Melodi mania (Melodi, Meloni + Modi) e ha per protagonisti il premier Giorgia Meloni e il barbuto primo ministro indiano Narendra Modi. Che la leader di FdI lo scorso marzo in un’intervista aveva definito “il leader più amato”

Social network, scoppia la Melodimania

I due premier, dopo il G20 a Nuova Delhi, sono diventati virali su Instagram, Twitter e Reddit con video e meme che li immortalano sorridenti e sognanti. La rete, soprattutto i social indiani, si scatena con tanto di episodi sulla ‘chimica’ tra i due leader. Le clip e i video-montaggi, spesso accompagnati da musiche bollywoodiane, mostrano strette di mano e saluti tra la premier italiana e il suo omologo indiano. Non mancano immagini di cuori e scene romantiche riprese dai film di Bollywood.

Indiani impazziti per la coppia Meloni-Modi

“Quando finalmente incontri la tua cotta”, è una delle frasi pubblicate a commento. I video riprendono spezzoni degli incontri tra Meloni e Modi al G20, in cui il premier indiano ha accolto la premier italiana in modo particolarmente caloroso. Ma bisogna dire che Modi è piuttosto famoso per il modo espansivo con cui tratta gli altri capi di Stato e di governo. A marzo la presidente lo aveva definito appunto il leader straniero “più amato”. “Modi e Meloni sono la migliore coppia dell’Internet”, twitta Nihdi, indiana. Tanti commentano che i due sono “molto carini insieme”.

Meme, clip ed episodi a puntate

Sul feeling tra i due premier sono stati creati perfino degli episodi divertenti e surreali. In uno si parla di un triangolo amoroso tra Modi, Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak. Giorgia tradisce il primo ministro indiano con il giovane Rishi e lui si vendica facendo ginnastica e yoga.