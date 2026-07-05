Torino nel caos per la vittoria del Marocco: fuochi d’artificio e strade bloccate. “Il sindaco dov’era?”

Centrodestra all'attacco

Una notte di caos, fuochi d’artificio sparati anche ad altezza d’uomo e traffico paralizzato, seguita da una valanga di polemiche. Dopo la vittoria del Marocco sul Canada, Torino, in particolare il quartiere Barriera di Milano, è tornata al centro delle cronache. L’opposizione attacca il sindaco Stefano Lo Russo per l’assenza di controlli, mentre la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli parla di una situazione annunciata.

«Era tutto prevedibile, eppure il Comune non ha fatto nulla», attacca la vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia che parla di una situazione ormai fuori controllo in un quartiere da anni alle prese con degrado e problemi di sicurezza. Mentre sui social rimbalzano i video di fuochi d’artificio, caroselli e strade bloccate, l’opposizione incalza Palazzo Civico: «Il sindaco dov’era?»

Il successo per 3-0 del Marocco contro il Canada, che vale l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di calcio, ha infatti dato il via a una lunga notte di festeggiamenti a Barriera di Milano. Corso Giulio Cesare è rimasto paralizzato per ore tra cori, balli, fumogeni e fuochi d’artificio esplosi in mezzo alla strada. Secondo le ricostruzioni, sul posto non si sarebbero viste pattuglie della polizia locale, mentre si è reso necessario l’intervento di sei mezzi dei Vigili del Fuoco per gestire le conseguenze dell’utilizzo di petardi e artifici pirotecnici.

Montaruli: «Scene prevedibili, servivano prevenzione e controlli»

Per Augusta Montaruli quanto accaduto non rappresenta una sorpresa. La deputata di Fratelli d’Italia sottolinea come episodi analoghi si ripetano da anni a ogni successo della nazionale marocchina e sostiene che il Comune avrebbe dovuto predisporre un piano di prevenzione e di controllo del territorio, evitando che un’intera zona della città rimanesse ostaggio dei festeggiamenti.

In vista della sfida dei quarti di finale tra Marocco e Francia, in programma giovedì 9 luglio, la Prefettura starebbe valutando un rafforzamento delle misure di sicurezza nel corso della prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Misura quantomeno necessaria per evitare che i disordini non sfocino in episodi più gravi.

Forza Italia: «A Barriera le regole non esistono più»

Tra i più critici c’è anche il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, che sui social ha pubblicato un video dei festeggiamenti. «Ancora una volta Barriera di Milano si è trasformata in una terra dove sembra che le regole non esistano più: fuochi d’artificio, petardi e festeggiamenti in mezzo alla strada», scrive Garcea. Per il consigliere azzurro «non è la gioia per una vittoria sportiva il problema, ma il fatto che in un quartiere già segnato da degrado e insicurezza ci sia chi si sente libero di occupare le strade, esplodere fuochi d’artificio e creare situazioni di pericolo senza che nessuno intervenga».

Da qui l’affondo contro l’amministrazione Lo Russo: «Queste immagini raccontano meglio di qualsiasi slogan il fallimento dell’amministrazione nel garantire sicurezza, controllo del territorio e rispetto della convivenza civile. I residenti hanno diritto a vivere in un quartiere dove la legge vale per tutti. Barriera di Milano merita rispetto, non rassegnazione. Torino non può continuare a voltarsi dall’altra parte».