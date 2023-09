Un anno fa esatto le elezioni politiche del 25 settembre 2022. La Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi vede ancora Fratelli d’Italia come primo partito italiano oggi con il 28,5%. Un dato in leggero calo (-0,7%) rispetto a due settimane fa, ma comunque 2 punti e mezzo sopra il risultato delle politiche del 2022.

Sondaggi, FdI al 28,5% resta il primo partito

Altri partiti sono rimasti stabili, soprattutto i piccoli. Verdi-/Sinistra si attesta al 3,3% (-0,1) e -0,3 rispetto alle Politiche. +Europa è al 2,4, ossia -0,4 del 25 settembre di un anno fa. Uguale Italexit 1,9 (-0,1%), Unione Popolare oggi al 1,3 (-0,1 e -0,1 rispetto alle Politiche) e Noi Moderati 1,1 (+0,2 sia rispetto a due settimane fa sia rispetto alle Politiche).

Bene la Lega, cala Forza Italia orfana del Cav

Sul campo dei partiti grandi FdI resta saldamento il primo partito italiano guadagnando oltre 2 punti rispetto a un anno fa. In un anno è cresciuto dell’1,1% il M5S che ora tocca il 16,5% (+0,1% di due settimane fa), recupera anche il Pd (+0,6 rispetto alle elezioni del 25 settembre 2022) che adesso si avvicina al 20 (19,7%, +0,1%). Buoi risultati anche per la Lega al 9,3% che registra un aumento dello 0,2% rispetto a due settimane e di mezzo punto a un anno fa. L’unico partito che perde è Forza Italia che, senza il fondatore Silvio Berlusconi, perde l’1,2% rispetto alle politiche e si attesta al 6,9%.

Centrodestra al 45%8, centrosinistra fermo al 24.4%

Sulle coalizioni, il sondaggio Supermedia Youtrend fotografa un anno di politica italiana. Il centrodestra (oggi al 45,8%) è ancora avanti, con il 2% in più rispetto al bottino elettorale di un anno fa. Il campo largo non è prevenuto e il centrosinistra in 12 mesi è sceso di quasi un punto (-0,7%) ora al 25,4%. Il divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda porta a un crollo del Terzo polo (-0,9% rispetto alle Politiche) e adesso al 6,9.