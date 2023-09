Scandalo Real Madrid: tre calciatori della primavera arrestati per revenge porn

Real Madrid nella tempesta. La Guardia Civil ha arrestato tre giovani calciatori della grande squadra spagnola per il loro presunto legame con la diffusione di un video di contenuto sessuale con una minore di 16 anni. Lo riportano diversi media spagnoli. Secondo quanto riporta El Confidencial, i tre giovani calciatori, tutti delle Canarie, sono accusati di aver diffuso successivamente il video ad altri compagni nella chat di squadra. L’intervento dell’autorità giudiziaria a loro carico sarebbe scattato a seguito della denuncia presentata il 6 settembre dalla madre della minore.

I tre giovani del Real Madrid erano minorenni?

Non si sa se i tre calciatori della cantera della squadra più titolata e famosa del mondo siano tutti minorenni. Le squadre primavera possono avere giocatori anche fino a 21 anni, seppure in Spagna sia più difficile, esistendo le seconde compagini, dette under 23 (da noi l’unica compagine ad averla è la Juventus) che militano nelle categorie inferiori alla Liga, la massima serie iberica.

Coinvolti anche giocatori della squadra maggiore?

Non è escluso che nel caso siano coinvolti anche altri calciatori, compresi elementi della prima squadra. Gli arresti sarebbero stati effettuati nel centro tecnico di Valdebebas, dove la Guardia Civil ha fermato i giocatori che si apprestavano a scendere in campo per l’allenamento. Le accuse, secondo quanto riportato dalle agenzie giornalistiche spagnole, sarebbero sinora solo di revenge porn e cioè di diffusione di immagini sessuali private e non di violenza su minore ma il coinvolgimento eventuale di maggiorenni comporterebbe anche l’incriminazione, molto più pesante, di violenza sessuale in danno di minori.

La leggenda del Real

Fondata nel 1902 con la denominazione ufficiale di Madrid Club de Fútbol, la società si vide assegnare il titolo di Real nel 1920 dal re Alfonso XIII di Spagna, insieme alla nota corona a decorarne lo stemma. A livello nazionale ha vinto, 35 campionati, 20 Coppe di Spagna, una Coppa della Liga, 12 Supercoppe di Spagna e una Coppa Eva Duarte, mentre a livello internazionale ha vinto 14 Coppe dei Campioni/UEFA Champions League, 2 Coppe UEFA, 5 Supercoppe UEFA, 3 Coppe Intercontinentali e 5 Coppe del mondo per club, oltre ad una Coppa Iberoamericana, per un totale di 99 trofei ufficiali, che ne fanno il club calcistico più importante del mondo.