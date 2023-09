Salvo D’Acquisto, emesso un francobollo a 80 anni dal sacrificio del carabiniere Medaglia d’oro

Un francobollo dedicato a Salvo D’Acquisto è stato emesso oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’80esimo anniversario della morte del vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri. Insignito di Medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato, il 23 settembre 1943, per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Lo comunica Poste Italiane, spiegando che il francobollo ordinario appartiene alla serie tematica “il Senso civico” e ha un valore di 1,25 euro.

Il francobollo è stampato, in 200mila esemplari, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto e la vignetta riproducono un dipinto di Luigi Valeno denominato “Il Coraggio dell’amore”, che raffigura Salvo D’Acquisto. In alto, a destra è presente lo Stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante. Ccontenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro.

Fontana: rinnovo il mio omaggio deferente

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha voluto ricordare il sacrificio del militare. “Rinnovo l’omaggio deferente, mio personale e della Camera dei deputati, alla memoria del vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto nell’ottantesimo anniversario della sua tragica morte. In uno dei momenti più bui e drammatici della nostra storia – dice Fontana – non esitò a sacrificare eroicamente la propria vita per salvare quella di 22 innocenti condannati alla fucilazione. La sua testimonianza vive ancora oggi nelle nostre coscienze e nella nostra comunità quale fulgido esempio di generosità e altruismo”.

Rampelli e Mattarella a Torre Palidoro

Nel pomeriggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli partecipa alla commemorazione solenne a Torre di Palidoro, nel Comune di Fiumicino, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del fratello del decorato Alessandro D’Acquisto. Il Capo dello Stato deporrà una corona d’alloro ai piedi della stele commemorativa e visiterà il Polo Museale firmando il Registro d’Onore.

Il papa riceve una delegazione dell’Arma dei carabinieri

Nell’ambito delle celebrazioni della ricorrenza, la scorsa domenica in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricevuto una delegazione dell’Arma dei carabinieri, alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, del Comandante Generale Teo Luzi, dell’Ordinario Militare Santo Marcianò e del fratello Alessandro.

“Se muoio per altri 100, rinasco altre 100 volte”

Anche sui social in tanti ricordano l’estremo sacrificio di Salvo D’Acquisto. “‘Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte’. Lo ha detto il giovane carabiniere Salvo D’Acquisto, a soli 22 anni, sacrificando la propria vita. Oggi sono 80 anni da quell’evento, slancio eroico da ricordare e custodire come eredità preziosa per le giovani generazioni”. Così su Twitter il sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego di Cremnago.