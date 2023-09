Ron DeSantis sull’Ucraina: “Se vinco non staccherò assegni in bianco, prima gli americani”

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Ron DeSantis, attuale governatore della Florida ed ex-delfino di Donald Trump annuncia un cambio di passo degli Usa sulla questione Ucraina se sarà eletto presidente degli Stati Uniti nella prossima corsa elettorale del 2024.

“Se sarò eletto alla Casa Bianca, non staccherò assegni in bianco all’Ucraina”, avverte DeSantis.

Nel dibattito tv con gli altri sei candidati alla corsa alla Casa Bianca, Ron DeSantis afferma che è prima necessario pensare agli americani. E critica l’attuale amministrazione Biden per la gestione della crisi ucraina affermando che “hanno inviato denaro per pagare le pensioni e gli stipendi dei burocrati ucraini e finanziare piccole imprese in mezzo mondo”

E questo mentre, “nel frattempo, il nostro Paese viene invaso. Non abbiamo nemmeno il controllo del nostro territorio. Dobbiamo difendere il popolo americano prima ancora di preoccuparci di tutte queste altre cose”.

Citando i “ragazzi a Washington”, DeSantis ha detto che gli attuali leader Usa “non si preoccupano del popolo americano! A loro non importa delle morti da fentanil (la micidiale droga che sta mietendo vittime fra i giovani americani, ndr)! A loro non importa che le comunità vengano invase al confine! A loro non importa dei cartelli della droga messicani! Quindi, come comandante in capo – avverte – difenderò la sovranità di questo Paese!”