Roma, donna uccisa a coltellate nell’androne: il killer ha inferto più colpi all’addome. Caccia all’uomo

Una donna è stata trovata morta intorno alle 17 di oggi nell’androne di un palazzo di Via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale-Primavalle di Roma. Uccisa a coltellate. L’allarme scatta nel pomeriggio. Le grida che provengono dallo spazio condominiale allertano i vicini. Poi, quando un inquilino dello stabile trova il corpo della donna accoltellata più volte all’addome e riversa nel suo sangue, la tragedia è ormai compiuta. E quando sul posto arrivano le volanti della Questura di Roma. La sezione Omicidi della squadra mobile. E gli agenti della scientifica, per la vittima – il cui corpo presenta diverse ferite d’arma da taglio all’addome in punti vitali – non c’è già più nulla da fare.

Roma, donna uccisa a coltellate nell’androne del palazzo

Scattano le indagini, e dopo i primi rilievi e riscontri, circola già un’ipotesi. Dai primi accertamenti, la vittima – Rosella Nappini, un’infermiera di 52 anni che ha due figli, viveva da sola con l’anziana madre che abitava nel palazzo e lavorava in un ospedale di zona: il San Filippo Neri – sarebbe stata colpita più volte all’addome da qualcuno che probabilmente la conosceva. E tra le piste che gli inquirenti al lavoro sul caso stanno vagliando – sull’omicidio indaga la squadra mobile, con la polizia scientifica per i rilievi in zona – si fa largo anche quella passionale. E ora è caccia all’uomo. Secondo quanto riferisce Repubblica, «gli investigatori stanno cercando di rintracciare l’ex compagno: un uomo di origini magrebine che risulta al momento irreperibile». Un uomo che potrebbe essere lo stesso che – in base a quanto riferisce sul caso il sito di Roma Today – «sarebbe stato visto allontanarsi»…

Donna uccisa nell’androne: il precedente analogo solo nel giugno scorso

Una donna uccisa nell’androne di casa: l’ultima volta che è accaduto a Roma era l’inizio di giugno di quest’anno. Quando la 58enne Pierpaola Romano, agente di polizia in servizio presso l’ispettorato di sicurezza della Camera dei deputati, è stata freddata con tre colpi di pistola alla testa. Uccisa a sangue freddo mentre si trovava nell’ingresso del palazzo in cui viveva. A sparare, in quel caso, è stato un collega poliziotto, Massimiliano Carpineti. Che poi si è ucciso alcuni minuti dopo, a pochi metri dall’edificio dell’agguato. A breve distanza da quell’androne, dove si era appena compiuto l’ennesimo brutale assassinio di una donna.