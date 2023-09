Pantheon a pagamento: la scelta è vincente. Boom di visitatori, un milione d’incasso (400mila all’Emilia Romagna)

Per alcuni esponenti dell’opposizione doveva essere un flop e avrebbe fatto fuggire visitatori e turisti la scelta di introdurre il biglietto a pagamento per il Pantheon. Invece i numeri, appena diffusi relativamente ad agosto, confermano la bontà della scelta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Quasi 280mila i visitatori, circa 50mila in più rispetto a luglio, per un incasso che supera il milione di euro, con una crescita di circa 150mila euro sul mese precedente. Circa 24mila sono giovani tra i 18 e i 25 anni, in quasi 65mila hanno fruito della gratuità. Numeri inattaccabili che sbugiardano le cassandre e i profeti di sventura dell’opposizione. Ma che zittiscono anche chi ha voluto ridicolizzare la scelta, come Geppy Cucciari, che sul biglietto a pagamento al Pantheon fece anche una dimenticabile gag al premio Strega.

Agli alluvionati dell’Emilia Romagna quasi 400mila euro

«Il Pantheon è un simbolo mondiale dell’architettura di tutti i tempi, un monumento senza uguali di cui Roma si fregia», ha dichiarato il ministro Sangiuliano, commentando i numeri del secondo mese a pagamento al monumento tra i più celebri della Capitale. Grazie agli introiti ricavati, sarà possibile proseguire nella sua valorizzazione, sostenere opere di solidarietà e contribuire alla ricostruzione dei territori alluvionati. Ad agosto il contributo raccolto per l’Emilia Romagna, per effetto dell’aumento di 1 euro del biglietto previsto dal decreto-legge 61/2023 e prorogato fino a dicembre, è pari a 211.647 euro che, sommati ai 181.635 euro di luglio, portano il totale complessivo per il Pantheon a 393.282 euro.

Mieli (FdI): “Pantheon a pagamento, un successo del governo Meloni”

“Il ministro Sangiuliano – commenta la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli – ha fornito i numeri di agosto delle presenze e dell’incasso del solo mese estivo del PANTHEON, uno dei luoghi tra i più belli al mondo. I numeri confermano la scelta di introdurre il biglietto a pagamento. Quasi 280mila i visitatori, circa 50mila in più rispetto a luglio, per un incasso che supera il milione di euro, con una crescita di circa 150mila euro sul mese precedente. Un successo del governo Meloni”.