Palermo, la vittima replica a quanti si vantano di avere avuto rapporti con lei: “Mi fate schifo, non vi conosco”

Torna a sfogarsi sui social la vittima dell’orrendo stupro di Palermo, costretta purtroppo a subire una gogna assurda di persone che giudicano, commentano, criticano o inventano notizie su di lei e sul suo stile di vita.

Ecco cosa ha scritto la 19enne, che pochi giorni fa è stata trasferita in una struttura protetta fuori Palermo: “Mi fate troppo schifo. ‘Io la conosco’, ma chi ca..o vi conosce. Che vi vantate di cose che non avete mai fatto con me. Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che schifo. Quante denunce di diffamazione volete per smetterla?”. Una replica a quanti si vantano di avere avuto con lei una relazione. Un’infame gogna su una donna già duramente provata. O forse anche una strategia per discolpare le bestie che su di lei si sono accanite senza alcuno scrupolo.

Due giorni fa proprio la ragazza aveva scritto sul suo profilo social un messaggio drammatico. “Sono stanca, mi state portando alla morte”. Rispondendo al commento di un utente che la accusava di essere stata consenziente, la 19enne aveva replicato: “Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore”.