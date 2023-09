Operazioni antimafia, FdI. “Mai più zone franche e tolleranza zero contro le cosche”

Le brillanti operazioni antimafia eseguite oggi a Roma, Napoli e Vibo Valentia, registrano l’adesione entusiasta dei componenti di Fratelli d’Italia della Commissione parlamentare presieduta da Chiara Colosimo. I rappresentanti di FdI in seno alla Commissione Antimafia, hanno diffuso una nota nella quale tracciano un filo comune delle tre operazioni e parlano del ritorno pieno della sovranità democratica in aree grigie, nelle quali la criminalità ha insediato il suo potere.

” Operazioni antimafia brillanti”

Nella nota congiunta i componenti di Fratelli d’Italia in commissione Antimafia De Corato, Antoniozzi, Congedo, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Della Porta, Melchiorre, Rastrelli, Russo, Sallemi, Sigismondi, Sisler dichiarano che, “prosegue senza sosta il lavoro delle forze dell’ordine per sradicare la criminalità dal territorio della nostra Nazione. Dalle prime luci dell’alba a Vibo Valentia è scattata l’operazione Maestrale-Carthago, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Gratteri, che sta portando a eseguire in tutta Italia misure cautelari nei confronti di 84 persone e nelle stesse ore oltre 800 uomini e donne delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno intervenendo tra Roma e Napoli in aree sensibili come quelle di Tor Bella Monaca e dei ‘Quartieri spagnoli'”.

“Nessuna tolleranza contro le cosche”

I componenti di Fratelli d’Italia di Palazzo San Macuto, aggiungono che, “L’operazione interforze arriva non a caso a pochi giorni di distanza da quella di Caivano per dare un segnale forte e chiaro alla criminalità organizzata: per questo governo la lotta alla criminalità organizzata non è uno spot da campagna elettorale ma una priorità da realizzare attraverso un’azione costante che non cesserà fino a quando saremo al governo. I cittadini onesti devono sentire che lo Stato è al loro fianco e che metterà in campo tutte le sue risorse per ristabilire la legalità anche su aree del territorio nelle quali fino a oggi la criminalità ha regnato indisturbata. Non saranno tollerate zone franche”, conclude la nota dei parlamentari di FdI.