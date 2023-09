Maxi blitz delle forze dell’ordine a Roma, Napoli e in Calabria. FdI: “Il governo Meloni fa sul serio” (video)

Tre maxi blitz delle forze dell’ordine in poche ore a Roma a Napoli e in Calabria. «Prosegue senza sosta il lavoro delle forze dell’Ordine per sradicare la criminalità dal territorio della nostra Nazione. Dalle prime luci dell’alba a Vibo Valentia è scattata l’operazione Maestrale-Carthago, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Gratteri, che sta portando a eseguire in tutta italia misure cautelari nei confronti di 84 persone e nelle stesse ore oltre 800 uomini e donne delle forze dell’Ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno intervenendo tra Roma e Napoli in aree sensibili come quelle di Tor Bella Monaca e dei Quartieri spagnoli». Così in una nota congiunta i componenti di Fratelli d’Italia in commissione Antimafia De Corato, Antoniozzi, Congedo, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Della Porta, Melchiorre, Rastrelli, Russo, Sallemi, Sigismondi, Sisler.

«L’operazione interforze arriva non a caso a pochi giorni di distanza da quella di Caivano per dare un segnale forte e chiaro alla criminalità organizzata: per questo governo la lotta alla criminalità organizzata non è uno spot da campagna elettorale ma una priorità da realizzare attraverso un’azione costante che non cesserà fino a quando saremo al governo. I cittadini onesti devono sentire che lo Stato è al loro fianco e che metterà in campo tutte le sue risorse per ristabilire la legalità anche su aree del territorio nelle quali fino a oggi la criminalità ha regnato indisturbata. Non saranno tollerate zone franche», concludono i parlamentari di FdI.

Foti: “Orgogliosi dei risultati del governo Meloni”

«Orgogliosi dei risultati che il governo sta raggiungendo nella lotta alla criminalita’. Le operazioni condotte da Roma a Napoli dalle forze di Polizia confermano quanto detto dal presidente del Consiglio: non ci saranno piu’ zone franche. Lo Stato c’e’ in difesa della legalita». Lo scrive su X (ex Twitter) Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Analogo messaggio arriva dal capogruppo di FdI in Senato. «Il governo Meloni fa sul serio. Altro che passerelle: quelle le abbiamo viste in passato»: lo scrive il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan su Twitter.

Sulla stessa falsariga Massimo Ruspandini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. «Dopo la maxi operazione avvenuta a Caivano nei giorni scorsi – dice Ruspandini – nella giornata odierna sono stati eseguiti altri tre blitz delle forze dell’ordine a Roma, Napoli e Catanzaro per garantire ovunque presidi di sicurezza e la legalità in ogni territorio. Un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine impiegate in queste importanti operazioni di ripristino della legalità, mantenendo lo Stato sempre vicino alla nostra gente».

Mentre il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella sottolinea: «L’impegno assunto dal presidente del Consiglio è quello di tutelare i tanti cittadini onesti che da anni vivono in vere e proprie ‘zone franche’ nelle quali regnano illegalità e criminalità diffusa. Dopo anni di tolleranza, queste operazioni sono un segnale evidente che il territorio si può governare e la criminalità si può combattere se ci sono la volontà e l’impegno di farlo».

Milani (FdI): “Le nostre periferie non devono essere zone franche”

«Le operazioni interforze garantiranno una presenza dello Stato che in molte città è stato per troppo tempo assente – dichiara Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo nella commissione di inchiesta alla Camera sulla sicurezza e sul degrado delle periferie – Le nostre periferie devono tornare ad essere luoghi sicuri, e non zone franche dove a farla da padrone è la criminalità. Fratelli d’Italia ha da sempre sostenuto l’esigenza di mettere al centro dell’azione di governo la sicurezza dei nostri territori».

Fiero del risultato il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, che è stato presente alla maxi operazione della Capitale. «Oggi è una bella giornata per le persone oneste di Tor Bella Monaca – dichiara l’esponente di FdI – lo Stato torna a riappropriarsi di un territorio lasciato alla criminalita’ per troppi anni. E’ stato emozionante vedere e sentire la vicinanza delle persone perbene che dalla finestra mi chiamavano per nome, ringraziando me e tutte le personalità coinvolte».

Il bilancio dei due maxi blitz a Roma e a Napoli

Nel dettaglio, questi i principali risultati del maxi blitz nella Capitale. Tre persone arrestate per spaccio di droga, un’altra denunciata per reati analoghi e una segnalazione in prefettura. E ancora: diverse dosi di cocaina e svariati grammi tra hashish e marijuana sequestrate, 4 veicoli risultati rubati. Sequestrati, in un appartamento, oltre 60.000 euro. Inoltre, un uomo è stato denunciato per ricettazione e gli sono state sequestrate 6 tessere sanitarie; 26 persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobile. Circa 500 gli uomini impiegati tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale di Roma Capitale e vigili del Fuoco, per effettuare perquisizioni in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia.

Analoga operazione si è svolta a Napoli con oltre 300 uomini impiegati. Più 100 mila euro in contanti sequestrati, droga e una pistola recuperate. Sono alcune delle scoperte fatte durante il blitz ad Alto Impatto ai Quartieri Spagnoli. Nell’ambito dell’attività è stata fermata un ricercato di origine gambiana. Arrestate in flagranza di reato due persone, di cui una per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, mentre l’altra, per possesso di documenti di identificazione falsi nonché denunciate 6 persone.