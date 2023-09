Milano, ancora sangue sulle strade e strage di pedoni: 68enne muore sul colpo travolta sulle strisce

La strage di pedoni non conosce tregua: questa mattina verso le 6.45 a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, un auto ha travolto e ucciso una donna di 68 anni. Sull’incidente, avvenuto in Via Piave, indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. I rilievi – a quanto si apprende – sono ancora in corso. Dalle prime evidenze sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita. Dopo l’incidente, il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Milano, ancora strage di pedoni: 68enne muore travolta sulle strisce a Vermezzo con Zelo

Mentre i carabinieri sono alle prese con rilievi e riscontri sul luogo dell’ennesima tragedia della strada, emergono i primi elementi sull’incidente. Un impatto mortale che non ha dato scampo alla donna, nonostante il tempestivo intervento del 118, arrivato subito in Via Piave con un’ambulanza e un’auto medica del 118. Una volta raggiunta la 68enne, infatti, i soccorritori non hanno potuto evitare il peggio. Come riferisce tra gli altri Il Giorno in queste ore, infatti, «per la signora non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo».

Quando i soccorritori arrivano sul posto, per la donna non c’era già più nulla da fare

Ora i militari dell’Arma impegnati nei rilievi stanno cerando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. L’ultimo, in ordine cronologico, di una strage della strada che prosegue ormai ininterrottamente da troppo tempo, colpendo soprattutto pedoni e ciclisti. E i report sul drammatico fenomeno parlano chiaro: soltanto nella città di Milano da gennaio a oggi – oltre alle cinque vittime travolte in sella alla loro bicicletta – sono infatti morte otto persone.

Il report sulla strage di pedoni: un bollettino di guerra

Secondo il report dell’Asaps, (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, in collaborazione con Sapidata), di cui abbiamo dato nei giorni scorsi, dall’inizio dell’anno al 18 settembre 2023 i i pedoni morti sulle strade italiane sono stati 294. Un dato che è arrivato nel giorno del Consiglio dei ministri che ha presentato il ddl che inasprisce le sanzioni nei confronti di chi commette gravi violazioni del codice della strada. Un bollettino di guerra quotidiano da cui non risulta esente nessuna regione del Bel Paese.

Pedoni travolti in strada, una guerra silenziosa che coinvolge tutte le regioni del Paese

Come riferisce il report citato, infatti, la maglia nera è detenuta dal Lazio, con un record di 48 decessi, 26 solo a Roma. Mentre la Campania è arrivata a 35 morti, seguita da Lombardia 32, Veneto con 28 ed Emilia Romagna con 27. Dunque, numeri agghiaccianti, che peraltro non tengono conto dei feriti gravi che hanno perso la vita in ospedale dopo mesi, poiché conteggia solo i decessi nei primi trenta giorni dall’incidente. Nell’ultima settimana, allora, sono stati ben 16 i decessi tra gli utenti più vulnerabili, con il bimbo di 18 mesi schiacciato dall’auto di un parente a Portogruaro. Molti sono stati uccisi sulle strisce pedonali. O addirittura mentre camminavano sul marciapiede…