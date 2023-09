Meloni ha ricevuto il presidente albanese Rama: sostegno al processo di integrazione in Europa (video)

Incontro cordiale come sempre tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni il Primo Ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama. I due hanno avuto a Palazzo Chigi un lungo incontro. L’ultima volta si erano visti a metà agosto in Albania, dove la premier è stata protagonista dell’ormai noto pagamento del conto non saldato da alcuni italiani. Il bel gesto fece il giro dei media. I due presidenti -informa Palazzo Chigi- hanno discusso delle principali questioni bilaterali constatando l’eccellente livello delle relazioni tra Roma e Tirana in ambito politico, economico, commerciale, culturale e sociale.

Meloni a sostegno del percorso di integrazione europea dell’Albania

Il Presidente Meloni ha confermato il convinto e continuo sostegno del Governo italiano al percorso di integrazione europea dell’Albania, che è stato pienamente riconosciuto e apprezzato da parte del Primo Ministro Rama. Meloni e Rama hanno inoltre condiviso l’importanza di profondere ogni sforzo per favorire il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali. Ricordiamo quanto sia grande la stima di Rama nei confronti di Meloni, più volte ribadita. Nonostante il presidente albanese sia socialista, si è sempre considerato – parole sue- un grande “fratello d’Italia”.