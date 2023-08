“Giorgia è grande, mi sento un fratello d’Italia”: Edi Rama elogia la Meloni e “gela” lo studio (video)

“Mi sento un grande fratello d’Italia, mi sento moltio vicino a Giorgia“. Il premier albanese, Edi Rama, ospite a L’Aria che Tira Estate su La7, tesse un elogio del premier in maniera così sentita da mettere in imbarazzo il conduttore. Che invece voleva trarlo su un’altra carreggiata. Intervista tutta da gustare. La chiama per nome nel suo lungo intervento: “Giorgia per me è una grande sorella d’Albania. E’ lei la più grande sorpresa sullo scenario euro-atlantico”. Chissà se sarà scoppiato il panico negli studi: proprio su La7 riecheggiano parole piene di ammirazione per la Meloni da parte di Rama. Il conduttore non se lo aspettava e infatti aveva iniziato il colloquio in tutt’altro modo: “Lei è un socialista, come vede l’Italia di Giorgia Meloni?”.

Edi Rama, premier albanese, tesse le lodi di Giorgia Meloni

Edi Rama non sa, probabilmente, di essere in onda su una tv anti-meloniana. E risponde sinceramente, gelando il conduttore: “Sì, sono socialista ma mi sento un grande vecchio fratello d’italia. Sono molto vicino a Giorgia. Lei è una giovane sorella dell’Albania. Non si tratta di essere socialisti o di destra: l’importante è fare le cose che servono al Paese evitando la trappola degli ideologismi. Altrimenti non si va da nessuna parte”. Cerca di cambiare argomento Francesco Magnani: “L’Albania aspetta da tempo di entrare nell’unione europea. Perché ci sta impiegando così tanto”? Ma anche in questo caso Edi Rama fa riferimento al premier italiano come a una stella polare: “Noi coltiviamo il sogno di essere parte di questa Europa. E l’Italia di Giorgia Meloni è il nostro più grande alleato”. Dopo, sono ancora fuochi d’artificio.

Edi Rama: “Giorgia sembra più alta di me quando è sulla scena internazionale”

“Giorgia stessa è veramente grande quando appare sulla scena internazionale- aggiunge Rama- Sembra più alta di me quando parla” – scherza- . Noi contiamo molto in questa amicizia. Noi ci sentiamo beati vicino a voi”. Al che il conduttore non può non sottolinare ai telespettatori che il premier albanese è stato un campione di basket, per cui: “Quando Rama dice che Meloni sembra più alta di me le fa un grandissimo complimento”. Lei è la più grande sorpresa del firmamento euro- atlantico”.