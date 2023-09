Meloni atterrata in India: domani e domenica il G20 sui temi dell’ambiente e del clima

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata a New Delhi, in India, dove il 9 e il 10 settembre si terrà il G20 dedicato ai temi ecologici. Il premier interverrà nella prima sessione di domani mattina dedicata a clima, ambiente, energia e sviluppo sostenibile e poi alla terza di domenica mattina sulla transizione digitale, riforma delle istituzioni multilaterali ed intelligenza artificiale.

L’assenza di Xi e di Putin al G20

In un primo momento era stata ventilata addirittura l’ipotesi di una presenza di Vladimir Putin, atteso che l’India non riconosce il mandato di cattura internazionale che pende sul leader del Cremlino, ma poi è stata smentita. Mancherà al vertice Xi Jinping, il leader cinese. Un’assenza che alcuni interpretano come uno sgarbo all’India, che di recente ha sottratto alla Cina la primazia demografica nel mondo, e altri alla volontà di non incrociare Joe Biden in un momento in cui le tensioni con gli Stati Uniti si sono acuite.

Michel: “Non è scontato un documento comune”

I negoziati sono “ancora in corso” e in questa fase “è difficile prevedere se ci sarà un accordo” su una dichiarazione comune del G20. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Europeo, Jean Michel. “Il G20 -ha detto Michel-arriva in un momento critico per il multilateralismo e per il futuro del mondo: sono tempi difficili. La fiducia è il pilastro del multilateralismo: spero sinceramente che questi due giorni contribuiscano a creare più fiducia”.

Il tema di New Delhi

Il tema del G20 in India( che presiederà l’organismo sino a fine anno) è “una Terra, una famiglia, un futuro” e trasmette il messaggio di un impegno a favore di una crescita giusta ed equa per tutti nel mondo, in tempi turbolenti, in modo sostenibile, olistico, responsabile e inclusivo. I membri del G20 sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia, Sud Africa, Stati Uniti, Turchia e Unione europea. Anche la Spagna è invitata in qualità di ospite permanente.