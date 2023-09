Meloni all’Onu, FdI: “Discorso coraggioso da statista. Il tema dei migranti entra nell’agenda mondiale”

Discorso da statista lungimirante. Discorso coraggioso. Il capogruppo alla Camera Tommaso Foti sottolinea l’intervento di ampio respiro del premier. “Il presidente Meloni, nel suo primo discorso al Palazzo di Vetro, ha rivolto un forte appello e un determinato invito al mondo ad unirsi nella lotta contro i trafficanti di esseri umani e la mafia degli scafisti. Che si arricchiscono con la nuova schiavitù sulla pelle degli immigrati. Dopo aver costretto l’Europa ad affrontare in maniera coesa la questione dei flussi migratori, stavolta l’Italia si rivolge all’Onu; perché si affronti insieme la sfida epocale della difesa delle identità e delle Nazioni: come nel caso della guerra di aggressione all’Ucraina”. Foti sottolinea la doppia portata dell’attività internazionale di Giorgi Meloni.

Da Foti a Procaccini: il discorso all’Onu di Meloni coraggioso e da statista

La premier ha affrontato anche il tema dell’Ia, sulla quale si è già distinta per preparazione e strategie. “Altre sfide globali non devono essere sottovalutate, ed è il caso dell’intelligenza artificiale: una grande opportunità che però nasconde ancora troppi lati oscuri e altrettante insidie. Con l’intervento del premier Meloni emerge la sua qualità di lungimirante statista- evidenzia Foti- : l’Italia torna ad essere protagonista nei consessi internazionali. Infine, denso di significato è il richiamo alle parole di Papa Giovanni Paolo II: secondo cui l’attività politica viene dall’uomo, si realizza attraverso l’uomo ed è per l’uomo”.

Migranti: sfida costruttiva da Meloni all’Onu

Da FdI- Ecr si sottolinea la vasta portata dell’intervento del premier. L’affondo sul tema epocale delle migrazioni – “non voltatevi dall’altra parte”- è stato un atto di coraggio. “Aver posto all’attenzione mondiale il tema della lotta ai trafficanti di esseri umani rappresenta un atto di coraggio”: lo afferma il copresidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia. Un atto di coraggio “e un importante risultato ottenuto dal presidente Giorgia Meloni. Soprattutto perché questa sfida è stata lanciata in maniera costruttiva, ponendo alla base il diritto di ogni persona a non dover emigrare; e la necessità di cooperare per la crescita economica delle nazioni africane”.

Meloni ha affrontato all’Onu le grandi sfide mondiali

La presenza e le parole del premier colgono nel segno: “Il tema dei migranti entra di diritto nell’agenda mondiale. Non era mai stato posto in maniera così netta e forte all’assemblea generale dell’Onu- prosegue Procaccini-. Anche perché il presidente del Consiglio italiano ha voluto fornire alternative alla migrazione di massa: come il piano Mattei per l’Africa. Spiegando che solo aiutando queste popolazioni nei loro Paesi si potranno sconfiggere gli schiavisti del terzo Millennio. Forte anche il richiamo di Meloni a un’altra sfida fondamentale per il futuro: l’intelligenza artificiale con i suoi rischi e opportunità. Altro tema che, come per i migranti, sarà al centro del G7 del 2024 in Italia”. (Questo l’intervento integrale di Giorgia Meloni).