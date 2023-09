Marito scomparso dopo il finto suicidio, qualcosa non torna: la moglie sapeva dal 2016 che era in Grecia

L’ex moglie saprebbe dal 2016 che l’ex si trovava in Grecia

Sì perché stando a quanto emerso nelle ultime ore e riportato dall’Ansa, non solo l’ex moglie Raffaella Borghi, sarebbe a conoscenza almeno da 7 anni che il marito non aveva dato seguito alle intenzioni suicidiarie a cui l’uomo alludeva nella missiva d’addio. Ma avrebbe avuto modo anche di ritracciarlo in Grecia. A far saltare il segreto della fuga e della nuova vita dell’uomo in quel di patrasso, infatti, sarebbe stata proprio la denuncia che la donna, residente a Lugo (Ravenna), avrebbe presentato ai Carabinieri di Imola (Bologna) il 20 settembre 2016 che, a seguito di ricerche in ambito europeo, avrebbe portato la polizia ellenica a rintracciare Guerra e a notificargli la documentazione legale in arrivo dall’Italia.

Una denuncia per violazione degli obblighi familiari avrebbe stanato il fuggitivo

Non solo. Il ritrovamento fu notificato all’ex moglie e ai genitori di lui, che dalla scomparsa/allontanamento del figlio hanno aiutato, con una somma mensile, il sostentamento delle due nipoti. Ma verso la fine dell’estate 2016 la Borghi si recò nuovamente in caserma a Imola e denunciò l’ex perché aveva bisogno di maggiori risorse, anche in considerazione del fatto che, tra l’altro, una delle due figlie sarebbe andata a breve all’università.