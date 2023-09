Lucca, i giovani “compagni” minacciano Vannacci: “Fascista, sei il primo della lista” (video). Lui reagisce così…

“Vannacci fascista, sei il primo della lista”. Con urla e minacce di quel calibro ieri a Lucca è andata in scena la contestazione dei giovani democratici di Luca contro il generale autore del libro “Il mondo al contrario”. L’incontro con i lettori era stato organizzato alla Casa del Boia dove Vannacci aveva firmato decine di copie e raccontava la genesi delle sue pagine. Lì vicino, 200 ragazzi, secondo le forze dell’ordine, hanno iniziato a urlare “Vannacci fascista” organizzando un breve corteo che è stato poi deviato in piazza San Francesco.

Roberto Vannacci, imperturbabile, ha salutato le persone che invece erano lì per assistere alla presentazione e poi ha cominciato a parlare del suo libro. Neanche una risposta, un accenno polemico, uno sguardo di troppo verso quel groppuscoli di giovani “democratici” (si fa per dire…) scatenato contro di lui. La presentazione era aperta al pubblico, ma i giovani non hanno mai dato l’impressione di voler entrare. Preferivano contestare dall’esterno e minacciare da lontano…

Il video della contestazione a Vannacci e le urla “fascista”