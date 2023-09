Il generale Butticé firma un libro da “patriota italiano”. Ma è molto diverso da quello di Vannacci…

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

In un tempo in cui sui giornali imperversa il libro di un generale della Folgore, Vannacci, che spiattella in pubblico vergandole come provenienti dall’ambiente militare, stereotipi e luoghi comuni degni di un altro secolo, esce un libro di un altro generale – “Io, l’Italia e l’Europa. Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo” (Colibrì, prefazione di Caterina Chinnici) ma già in congedo (quindi ormai libero da impegni e vincoli istituzionali) della Guardia di Finanza, Alessandro Butticé. Fu il primo militare italiano a essere distaccato presso le istituzioni europee, e porta quindi un punto di vista a metà tra quello del militare italiano e del funzionario europeo, seppur di altissimo rango. Butticé è stato portavoce dell’Olaf, Ufficio europeo per la lotta antifrode, e poi, con Antonio Tajani, all’epoca Vice Presidente della Commissione Europea titolare del portafoglio Industria e imprese, fu capo dell’Unità di comunicazione.

Il generale esordì come giornalista nel ’76, al Gazzettino. Entra poi, nel ’79, all’Accademia della Guardia di Finanza e comincia a collaborare con la rivista Il Finanziere, di cui è capo redattore tra il 1985 e il 1990. Nel ’90 viene distaccato a Bruxelles presso le istituzioni comunitarie. Poi fu portavoce e tra i padri fondatori dell’Olaf, che a quel tempo muoveva i suoi primi passi. I felpati corridoi europei sono assai diversi dai campi di addestramento della Folgore. Ed è così che i nostri due generali mostrano di avere penne assai diverse. Ma entriamo nel merito. Tanto pesante nell’uso delle parole l’uno, tanto delicato parrebbe quell’altro. Ma i reati e i costumi che denuncia Butticé nel suo libro sono più che reali.

Il libro di Butticé è un’antologia che raccoglie i suoi scritti degli ultimi anni, dopo avere lasciato il servizio attivo nella Guardia di Finanza, nel 2013 e, nel 2018, nella Commissione Europea, spesso indicatori del clima dell’elité Romana-Bruxellese. Butticé ha l’occhio attento del finanziere allenato, prima ancora di cercare e trovare le prove sente quasi l’odore di certi comportamenti malandrini. Comportamenti da cui purtroppo, a volte, e senza che l’autore faccia mai di tutta l’erba un fascio, non sono estranei né la guardia di finanza né i gli alti funzionari di Bruxelles, per quanto paradossale possa sembrare.

Nelle pagine del libro scopriamo che già nel 2020 denunciava pubblicamente le contraddizioni della gestione Adm (Agenzia Dogane e Monopoli) di Marcello Mennea, come quelle di Giovanni Kessler, condannato non più tardi della scorsa settimana ad un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena per corruzione. Ex magistrato, ex deputato del Pd, divenne direttore dell’Olaf – Ufficio europeo per la lotta antifrode, messo in congedo anticipato fece scandalo per aver ricevuto dalla Commissione una liquidazione a sei zeri

Lo chiama uno e trino, l’autore, perché arrivò ad accumulare allo stesso tempo la qualifica di magistrato, funzionario della Commissione Europea e Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il libro di Butticé non è certo un manuale per neofiti, ignari dei meccanismi di potere nazionale e comunitario, ma piuttosto una raccolta assai sfiziosa, per palati raffinati, che svela retroscena che pur accademici o esperti di quei corridoi non avrebbero immaginato.