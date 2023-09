L’operazione di “bonifica” del governo prosegue nelle periferie di Roma: 10 arresti per droga

La droga a Roma e la lotta alla criminalità organizzata sono uno degli impegni assunti dal governo. Dopo il blitz di Ostia arriva oggi una maxioperazione che ha portato a dieci arresti, effettuati sia in centro che nelle periferie. Sequestrate anche pasticche di Mdma, l’ecstasy che produce danni importanti sulla salute dei ragazzi.

L’operazione di oggi: arrestati alcuni immigrati

Gli interventi di oggi, già preannunciati dal ministro Piantedosi durante la riunione in Prefettura delle scorse settimane, sono stati svolti dai carabinieri del Comando Provinciale nel centro storico (Termini e Trastevere) e nelle periferie della Capitale (Appio Latino, Centocelle, Primavalle, Alessandrino, Tor Bella Monaca e La Storta). Effettuato il sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, Mdma (ecstasy), hashish e marijuana e circa 1.000 euro in contanti. In manette, in particolare, è finito un 39enne del Mali, senza fissa dimora e con precedenti penali, sorpreso la scorsa notte dai carabinieri della Stazione Roma Trastevere, a cedere dosi di marijuana ad un giovane su ponte Sisto. Fermato per un controllo, i carabinieri hanno recuperato quanto nascosto e accertato che nel sacchetto c’erano 54 grammi di hashish. Nelle tasche dell’uomo invece c’erano altri 37 grammi della stessa sostanza stupefacente. In via Giolitti, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 28enne del Marocco e un 44enne tunisino che cedevano dosi di hashish ad un italiano. Nel corso della perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di altre 9 dosi della stessa droga nascoste negli slip.

La droga a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca, i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 26enne italiano che, fermato per un controllo mentre si aggirava in una nota piazza di spaccio, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari dell’Arma di trovare e sequestrare altri 41 grammi della stessa sostanze, 19 cartucce da fucile calibro 12, illegalmente detenute, e 635 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. E’ stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizione. A Centocelle, in via delle Palme, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 27enne che aveva 20 pasticche di Mdma e denaro contante. L’uomo, alla vista dei carabinieri in strada, ha tentato di nascondersi ma i militari lo hanno raggiunto: dalla perquisizione sono saltate fuori le pasticche di ecstasy. Gli altri indagati sono stati bloccati perché sorpresi a cedere dosi di droga ad acquirenti, con identificazione e segnalazione alla Prefettura di Roma. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

L’impegno del governo su Roma

Il governo ha azionato un giro di vite su Roma, una città che alimenta un giro di affari legato alla droga superiore al miliardo di euro annui. Dalla Capitale al litorale, l’azione congiunta tra magistratura e forze dell’ordine punta a sradicare i clan locali alleati della ‘ndrangheta che si servono di manovalanza straniera. Oggi è arrivato un altro segnale importante.