L’Italia vincente: da Avellino a Treviso, tutte le iniziative di FdI. A Roma l’evento clou con Meloni

Si chiama “L’Italia vincente. Un anno di risultati”, la campagna organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia per raccontare come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione.

Evento clou con la Meloni all’Auditorium di via della Conciliazione

Sabato 23 e domenica 24, a un anno dalla vittoria elettorale, saranno organizzate iniziative in tutte le regioni d’Italia: incontri e confronti con i protagonisti del governo e della maggioranza.

Al centro delle iniziative quella che si svolgerà, a partire dalle 9.30, all’Auditorium della Conciliazione, che culminerà con l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, previsto per le ore 11, che verrà trasmesso in videocollegamento nelle sedi delle iniziative regionali. Ricco il programma delle iniziative pressoché in tutte le regioni d’Italia.

Sabato 23 settembre A Milano (Auditorium Testori), alle 15.45 l’intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa, alle 11 il Sottosegretario Isabella Rauti, alle 15 il Sottosegretario Alessio Butti.

Ad Avellino (Hotel De La Ville) alle 17 dibattito sulla cultura con il Ministro Gennaro Sangiuliano. A Palermo (San Paolo Palace) alle 10.30 il Sottosegretario Paola Frassinetti, alle 11.30 il Ministro Raffaele Fitto, alle 14 il Sottosegretario Andrea Delmastro, alle 15 il Ministro Eugenia Roccella, alle 16 il Viceministro Galeazzo Bignami.

A Modena (RMH Raffaello) alle 16.30 il capogruppo alla Camera Tommaso Foti.

A Firenze (Tuscany Hall) alle 12 il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, alle 15.30 il Sottosegretario Patrizio La Pietra. A Rende (Cosenza, Hotel San Francesco) il Sottosegretario Wanda Ferro.

A Sanremo (Teatro Centrale) il capo delegazione all’Europarlamento Carlo Fidanza. A Monastier (Treviso, Villa Fiorita) alle 16.30 il Ministro Adolfo Urso.

L’Italia vincente: gli appuntamenti di domenica 24 settembre

A Milano alle 10.30 “Turismo ed economia: l’Italia vola” con il Ministro Daniela Santanchè. A Catania (International Airport Hotel) alle 9.30 “Un anno di governo, un anno di risultati”, con i Ministri Adolfo Urso e Nello Musumeci. A Lestizza (Udine, Villa Trigatti) alle 10.40il Ministro Luca Ciriani. A Monastier (Treviso, Villa Fiorita) alle 9.30 “Giustizia e legalità”, con il Ministro Carlo Nordio, alle 10.15 il Sottosegretario Gianmarco Mazzi. Ad Avellino (Hotel De La Ville) alle 10 “Piano Mattei e politica estera” con il Viceministro Edmondo Cirielli. A Bari alle 9.15 il Ministro Raffaele Fitto e il Sottosegretario Marcello Gemmato. A Sarre (Aosta, Hotel Etoile du Nord) il capogruppo al Senato Lucio Malan. Ad Ancona (Loggia dei Briganti) il sottosegretario Lucia Albano.