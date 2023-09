L’Antitrust si muove su Ryanair: abuso di posizione dominante contro agenzie di viaggio e clienti

Le segnalazioni sono iniziate ad arrivare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo scorso maggio e ora l’Antitrust ha deciso di muoversi contro la compagnia aerea low cost Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto di linea passeggeri nei voli nazionali e da e per l’Italia, avviando un procedimento per possibile abuso di posizione dominante di natura escludente.

L’Autority ipotizza che Ryanair “farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell’offerta di altri servizi turistici (ad esempio hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio – online e offline – e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali servizi”.

“Condizioni peggiorative e difficoltà nella gestione della prenotazione”

Per l’Antitrust, in particolare, “da un lato” Ryanair “sembra ostacolare l’acquisto – da parte delle agenzie – dei biglietti aerei direttamente dal proprio sito, dall’altro” la compagnia aerea amministrata dall’istrionico Ceo, Michael O’Leary (nella foto) “consente l’acquisto degli stessi alle sole agenzie tradizionali tramite piattaforma GDS a condizioni che risulterebbero di gran lunga peggiorative in termini di prezzo, di ampiezza dell’offerta e di gestione post vendita del biglietto“.

“La condotta di Ryanair, volta a limitare alle agenzie di viaggio la vendita dei biglietti aerei – che in genere sono il primo acquisto effettuato nell’organizzazione di una vacanza e che rappresentano il ‘punto di accesso’ per la vendita di ulteriori servizi – avrebbe – scrive l’Antitrust in una nota – effetti non solo sulle agenzie ma anche sui consumatori finali: si determinerebbero infatti condizioni peggiorative sotto il profilo quantitativo e qualitativo e ingiustificate difficoltà nella gestione della prenotazione“.

Fdi: “L’Italia non si fa ricattare. E’ finito il Far west”

Non è la prima volta che Ryanair viene chiamata in causa dall’Antitrust: sono decine e decine gli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la compagnia low cost fin da quando, nel 2007, contestò al vettore il messaggio pubblicitario, ritenuto ingannevole, di una pubblicità che recitava “Ryanair – Voli gratis da Londra e Girona“. Ma poi gratis non era.

“Il procedimento avviato dall’Antitrust per possibile abuso di posizione dominante di natura escludente da parte di Ryanair dimostra che la compagnia di O’Leary, come abbiamo sempre sostenuto, viola le regole e calpesta i diritti degli utenti – dice il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Industria, Commercio e Turismo. – Bene ha fatto il ministro Urso, che con la nuova norma assegna nuovi poteri all’Antitrust per neutralizzare compagnie che usano l’algoritmo per gonfiare i prezzi dei voli. È così che si tutelano i diritti degli utenti. L’Italia non si ricatta. È finito il Far West”.