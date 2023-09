Il senatore Pd Crisanti a “Un giorno da pecora” non sa chi è Musumeci. Il conduttore: “Lei ci va in Senato?” (video)

Chissà dov’era il primo agosto il senatore del Pd Andrea Crisanti: speriamo non fosse nell’aula di Palazzo Madama, perché sarebbe davvero inquietante, visto che il ministro Sebastiano Nello Musumeci teneva un’informativa sul maltempo. Ma il dubbio rimane, visto che a Un giorno da pecora ha fatto una figura barbina a precisa domanda dell’intervistatore Giorgio Lauro.

A “Un giorno da pecora” il virologo eletto col Pd in Senato

“Lei lo sa chi è il ministro delle politiche del mare?”. Il senatore Crisanti, candidato dal Pd nel collegio degli italiani all’estero, ha fatto la più classica delle scene mute: ignaro che fosse l’ex governatore della Sicilia, nonché esponente di Fratelli d’Italia, Nello Musumeci. “Ma è un ministro senza portafoglio”, ha cercato di minimizzare il televirologo prestato alla politica.

Crisanti, che figura barbina sul ministro Musumeci

Poi, per buttarla sulla politica da cabaret, ha chiesto di essere interrogato sui 7 Colli di Roma. Crisanti non ha però nascosto la sua idiosincrasia a Fratelli d’Italia. Il conduttore di Un giorno da pecora, citando i 30 milioni percepiti da Roberto Mancini per andare ad allenare la nazionale dell’Arabia saudita, chiede a Crisanti: “Lei per 30 milioni di euro ci andrebbe in Fratelli d’Italia”, “Mai”, replica sdegnato il parlamentare della Schlein. Un’eventualità che ovviamente non si porrà mai, ma a Un giorno da pecora il tenore è quello leggero di un botta e risposta ilare e lontanissimo dai palazzi istituzionali. Lontanissimo come dimostra di essere Crisanti palesando la sua ignoranza persino sui componenti del governo.

Con un pizzico di perfidia il conduttore gli ricorda la recente litigatata in tv con Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, mandando in onda la battuta acidissima della presidente dei senatori forzisti: “Crisanti, venga più spesso in Senato. Lei non è preparato”. Lauro incalza: “Lei ci va in Senato?”. Il senatore Pd replica indignato come un alunno ripetente: “Certo che ci vado”. Ma non sa nemmeno chi è Musumeci.