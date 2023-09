Gara di solidarietà per le suore clarisse del convento di Anagni: “Sono senza cibo e riscaldamento”

È scatata la gara di solidarietà per le suore clarisse di Anagni, rimaste senza cibo e riscaldamento nel loro convento della chiesa di Santa Chiara.

Le religiose sono da sempre un punto di riferimento per la comunità del comune ciociaro e rappresentano un’istituzione importante non solo per i fedeli. Ha fatto scalpore quindi che le suore clarisse di Anagni, che secondo la regola da sempre vivono della carità dei fedeli, siano arrivate a livelli di indigenza allarmanti.

La denuncia della Pro Loco di Anagni: “Le suore clarisse senza cibo”

La situazione è stata portata all’attenzione da Fabrizio Savone, presidente della Pro Loco di Anagni, che ha dichiarato: «Non sospettavamo quanto fosse grave la situazione. Ce ne siamo resi conto durante il festival del teatro medievale dello scorso agosto, quando abbiamo invitato le suore a partecipare con i loro prodotti a una manifestazione enogastronomica che promuoveva le tipicità locali. Le suore ci hanno risposto che non avrebbero potuto partecipare perché non avevano né i soldi né il materiale per produrre beni da vendere».



Successivamente, è emersa una situazione ancora più complessa. Le suore hanno ammesso che, nei prossimi mesi, quando il clima diventerà più freddo, non avranno i soldi per riscaldare il convento. Una delle suore ha dichiarato: «Chiediamo aiuto alla generosità dei concittadini. Stiamo pensando di installare pannelli fotovoltaici per essere autosufficienti dal punto di vista energetico e affrontare le spese di riscaldamento durante l’inverno».

Al via la raccolta generi alimentari presso un supermercato

Attualmente, le 22 suore vivono nel piccolo convento all’interno della chiesa di Santa Chiara nel quartiere storico di San Pancrazio. Di solito, le suore si vedono raramente in giro, principalmente durante i giorni di mercato o di festa, quando vendono dolci e altri prodotti fatti in casa nelle zone del centro storico.

Per sabato è stata organizzata una raccolta di generi alimentari organizzata dalla Pro Loco di Anagni al supermercato Eurospin di Osteria della Fontana dalle 8:30 alle 20.