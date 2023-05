Fiorello pubblicizza il rosario in streaming delle monache di Santa Rita: la preghiera social è virale (video)

Ci voleva un “Rosario” Fiorello per promuovere la diretta streaming delle monache di Santa Rita da Cascia che dal 12 al 20 maggio, offrono ai fedeli di partecipare in streaming alla recita del rosario, direttamente dal Coro, il cuore della clausura inaccessibile a chiunque.

Una iniziativa di preghiera che ha avuto un’esplosione di contatti: oltre diecimila fedeli si sono collegati ai canali social del monastero per pregare assieme alle religiose. Al termine del rosario, la madre priora, suor Maria Rosa Bernardinis, ha affidato all’Ansa un video con il quale ha voluto ringraziare il popolare showman Fiorello per avere citato, durante la puntata della trasmissione “Viva Rai2” l’iniziativa del rosario in streaming scherzando proprio sul nome Rosario.

«Abbiamo appreso dai nostri collaboratori – ha detto la priora – che Fiorello ha parlato al suo pubblico della nostra diretta social per la Novena di Santa Rita e per questo voglio ringraziarlo a nome di tutta la comunità. Voglio anche assicurare una preghiera per lui e per tutti i suoi telespettatori. Ma colgo anche l’occasione – ha detto ancora suor Bernardinis – per invitare Fiorello alla nostra festa di Santa Rita che entrerà nel vivo tra il 20 e il 22 maggio». La madre priora ha anche colto l’occasione dell’avvio della Novena per ribadire il suo appello alla pace

È possibile seguire il rosario delle monache umbre fino al 20 maggio, dalle 11.50 alle 12.35, in occasione della Novena di Santa Rita da Cascia che anticipa la festa del 22 maggio. Le claustrali sono collegate sui canali Facebook, Instagram e YouTube del monastero. «Aprire la clausura, proprio dal Coro, che rappresenta l’anima della nostra comunità, il luogo in cui ci ritroviamo per pregare insieme, favorendo la comunione, è il modo in cui vogliamo testimoniare la nostra apertura e servizio al prossimo, secondo quello che è lo spirito della Festa di Santa Rita».