Vignetta Meloni, Fiorello: “Se lo avessero fatto a me, mi sarei incavolato come una bestia”

Non poteva ignorare la scia di polemiche sulla pessima e insultante vignetta del Fatto quotidiano contro Arianna Meloni, ritratta a letto con un uomo di colore. Amante che la sorella del premier ‘rassicura’ dicendo che il marito (il ministro Lollobrigida) è occupato tutto il giorno a combattere la sostituzione etnica. Rosario Fiorello nella puntata odierna di Viva Radio2!, il quotidiano buongiorno al suo pubblico dal “glass” di via Asiago, entra nel dibattito infuocato. E lo fa a suo modo. Con leggerezza ma anche con un giudizio inequivocabile nei confronti del vignettista. Di cui, neanche a dirlo, il direttore Travaglio e Vauro vanno molto orgogliosi.

Vignetta Meloni, Fiorello: la satira è satira, ma questa è brutta

La gag si conclude mostrando una vignetta, prodotta in proprio, che ritrae Carlo Conti e Amadeus a letto. ”Ricordiamoci che la satira è satira”, dice Fiore. “Anche quella più brutta perché questa è brutta, brutta, brutta. Ricordiamoci che ogni indignazione è un applauso per il vignettista. Il vignettista quando riceve indignazione per lui è un applauso”. Detto questo lo showman siciliano solidarizza con il bersaglio della vignetta. E respinge al mittente la vulgata secondo la quale la satira politica non dovrebbe avere confini di buongusto e rispetto per i personaggi che mette alla berlina.

“Se lo avessero fatto a me mi sarei arrabbiato come una bestia”

“Ma se lo avessero fatto a te?”, gli chiedono in studio. “Mi sarei arrabbiato come una bestia, sarei andato da Natangelo (autore della vignetta) e gli avrei tirare le orecchie”, risponde urlando e gesticolando ironico. “La satira è libera – ribadisce tornando serio – ma se disegnano mia moglie che sta a letto con Casciani mi incazzo di brutto”, scherza ancora tra gli applausi e le risate dei colleghi. A un certo punto sul vetro del glass viene mostrata una vignetta che ritrae Carlo Conti e Amadeus a letto insieme: ”Abbiamo una vignetta pure noi!”, rivela Fiorello. Che la mostra alla telecamere leggendola in diretta. ”Intanto a casa Sebastiani (Amadeus)… Carlo Conti dice ‘e ciuri’?, tranquillo Carlo quello sta sempre nel glass a fare il simpatico”.