Formigli torna in tv per “processare” la Meloni. Con una grande novità, Romano Prodi ospite fisso…

La strana coppia formata dal compagno Formigli e dal professor Prodi si prepara a scendere in campo, a “Piazzapulita“, per fare le pulci e “processare”, politicamente, il governo Meloni. In quello che Formigli definisce “il programma più longevo della prima serata della tv italiana, dal 2011 non ha mai cambiato nome e collocazione rimanendo fedele a se stesso“, il giornalista sarà affiancato ogni settimana dal’ex premier e presidente della Ue, come annuncia in un’intervista all’Adnkronos, annunciando la 14ma edizione di ‘Piazzapulita’, al via da domani, giovedì 14 settembre, su La7, come di consueto a partire dalle 21.15.

“E se ‘format che vince non si cambia’, molte sono le novità della trasmissione, a partire dai volti che saranno protagonisti. “Avremo come novità in esclusiva Romano Prodi -annuncia Formigli- che sarà un po’ una bussola per i nostri telespettatori sui grandi eventi mondiali, economici, politici e sulla politica italiana. Sarà presente in studio non tutte le settimane ma con cadenza regolare”.

Formigli, Prodi e il fact checking sull’attività del governo

Tra gli altri volti della trasmissione che vedremo quest’anno “Michele Serra, altra novità, e poi ritroveremo Tito Boeri, il direttore di ‘Domani’ Emiliano Fittipaldi, Mario Calabresi, Francesco Borgonovo e Francesco Specchia per le due testate di destra più diffuse, ‘La Verità’ e ‘Libero’, Alessandra Sardoni”, cita tra gli altri il conduttore.

Non mancherà anche quest’anno “il ‘melonometro’ per sorvegliare l’attività di governo -sottolinea Formigli all’Adnkronos- al quale aggiungeremo qualche rubrica mirata a fare un fact-checking sulle promesse del governo”. Ci sarà “una cura particolare per monitorare le promesse del governo, soprattutto adesso che si avvicina la prima vera manovra economica completamente targata Meloni”, assicura il conduttore. Che, come ha anticipato ieri all’Adnkronos, ha inviato già un messaggio alla premier Meloni per invitarla in trasmissione, senza ricevere al momento risposta. Nella prima puntata ‘Piazzapulita‘ riparte con i temi ‘caldi’, dal caso Vannacci al Superbonus, “un bilancio sul governo Meloni” e “avremo un reportage da San Pietroburgo di grande qualità che mostrerà il lato della guerra dalla parte russa”, annuncia Formigli all’Adnkronos.