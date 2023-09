Fiorello, fans a caccia della nuova location “segreta”. Ma il vero mistero è sulla data del ritorno in tv

Fiorello, nuovo set e stesso team per il ritorno di Viva Rai2, ma è mistero sulla data d’inizio… «Prossimamente su Rai2», quando però non è ancora dato saperlo. Il countdown per il ritorno di Fiorello nel mattino della seconda rete Rai con Viva Rai2 è iniziato. Ma probabilmente durerà ancora qualche settimana. A sollecitare curiosità e aspettative del suo pubblico è lo stesso showman che ha iniziato pubblicare nelle ultime mattine dei post su Instagram con dei video canori del più anziano dei suoi collaboratori: l’ormai arcinoto Ruggero… Ma di ritorno in diretta effettivo ancora non si parla ufficialmente.

Fiorello, partito il countdown per il ritorno su Rai2. Ma non sarà breve

Eppure la dislocazione del programma in un un’area meno popolata, che le proteste dei residenti della zona Prati di Roma, dove prima andava in onda il “road show dell’alba è cosa fatta. Dopo il trasloco da via Asiago, VivaRai2! ha trovato una nuova casa. La trasmissione pronta a ripartire, con tanto di mini spot di quindici secondi che, anticipando la nuova stagione del morning show – forte del successo della scorsa edizione – riprende fuggevolmente lo sfondo con una ripresa fissa su un piazzale: intorno oleandri e pini. E a fare da jingle solo il canto delle cicale. Nessun altro indizio incluso.

Tra i fans del morning show è caccia alla nuova location: Foro Italico

Così, tra i numerosi ascoltatori di VivaRai2! si è scatenata la caccia alla location. Tutte le indiscrezione trapelate nel corso di una torrida estate che ha incentivato la sete di notizie e novità televisive, danno per certo (con il beneficio del dubbio, è ovvio) che il programma di Fiorello andrà in onda dal Foro Italico, il complesso sportivo ai piedi di Monte Mario e a due passi da Ponte Milvio. Il mattatore di radio e tv è dunque pronto a tornare nella “sua” Roma nord, battuta con successo per anni alla conduzione della sua Edicola Fiore: il noto morning show targato Sky, in onda prima da Corso Francia e poi dal cuore di Vigna Clara.

Fiorello al lavoro sulla nuova edizione del programma: nuovo set e solita squadra

Location a parte, poi, anche il set della messa in onda serba novità in cantiere: e come riferisce Il Messaggero, «lascerà indietro alcuni dettagli per acquisirne altri». E allora, via il bar, e glass box più spazioso. Innovazioni scenografiche a parte, però, squadra che vince non si cambia: e allora, anche quest’anno Fiorella alla conduzione ritroverà i partner tv che hanno contribuito al successo della scorsa stagione: Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo. Tutto è pronto, insomma, manca solo la data d’inizio trasmissioni.

Ma nessuna certezza sulla data d’inizio dello show mattutino

Data che, contrariamente ad alcune ipotesi circolate su un ritorno del programma già a settembre – ritenuto davvero improbabile – potrebbe non essere annunciata a breve. Lo scorso anno il programma iniziò a scaldare i motori a novembre sui social per poi esordire i primi di dicembre su Rai2. Guardando indietro ai successi tv di Fiorello, spesso hanno visto la luce a novembre. E chi lo conosce bene è convinto che anche quest’anno l’inizio di novembre potrebbe essere il momento giusto per tornare in diretta su Rai2. Ma con Rosario il condizionale è d’obbligo e la sorpresa all’ordine del giorno.