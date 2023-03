Record di ascolti per Fiorello con l’ospitata del premier Meloni: oltre 1 milione di telespettatori

Nuovo record per Fiorello nel mattino di Rai2. La puntata di Viva Rai2!, che ieri ha ospitato anche una telefonata del premier Meloni, coinvolta in una divertita imitazione di se stessa, è stata vista da 1.020.000 telespettatori. E ha ottenuto il 18,9% di share. Il risultato più alto fin qui ottenuto dal fortunato programma del mattatore siciliano.

Record di ascolti per Viva Rai2! con Meloni

La performance del capo del governo, che sta allo scherzo e si improvvisa imitatrice di se stesso, ha fatto da traino. Regalando a Fiorello il record di ascolti per Viva Rai 2. Notevole anche l’ascolto della replica a tarda notte su Rai1, con 266.000 spettatori e il 6,5% di share. Un risultato ottimo, se si considera che a questi ascolti vanno poi aggiunti quelli di chi ha visto il programma on demand su RaiPlay.

La telefonata con la finta imitatrice del premier

La ‘finta imitatrice’ di Meloni è brava da sembrare l’originale. Chiamando al telefono il premier, Fiorello l’ha presentata come una brava imitatrice del premier. Ma in molti ascoltandola hanno pensato che in realtà si trattasse della leader di Fdi in persona. E così è stato, il premier, con grande ironia, è intervenuta imitando se stessa. Lo ha confermato lo stesso Fiorello nel pomeriggio a margine della consegna del premio Sarzanini a Roma. Sul palco ha scherzato un po’ ma poi ha rivelato divertito: “Secondo me era lei, era proprio l’originale”.

Non sapevo che Ferragni fosse un metalmeccanico

La telefonata è iniziata con il conduttore che ha chiesto all’interlocutrice “misteriosa” di rifare l’intervento di venerdì scorso all’assemblea della Cgil. E Meloni si è prestata, pronunciando l’ormai celebre battuta “Non sapevo che Ferragni fosse un metalmeccanico“.