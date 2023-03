Fiorello chiama al telefono l’imitatrice “perfetta” della Meloni: Giorgia imita Giorgia (video)

Telefonata di Fiorello questa mattina a Viva Rai 2 a una “imitatrice” del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, talmente brava da essere identica all’originale. Dall’altra parte della cornetta lo showman sostiene di avere una donna “conosciuta ieri sera ad una cena” di nome Giorgia. La leader di FdI, amica storica di Fiorello, a 18 anni era stata perfino la baby sitter della figlia, sta al gioco e imita quindi se stessa.

“È lei o non è lei?”

Fiorello le chiede di rifare la battuta su Chiara Ferragni fatta alla Cgil e Giorgia imita la Meloni alla perfezione: «Non sapevo che fosse un metalmeccanico».

Quinei le chiede di pronunciare il famoso slogan «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana…». «Quello non lo posso fare, strillava come una matta», ironizza la Meloni, prendendosi in giro. Poi lo ripete e giù applausi da tutti i presenti nell’acquario parcheggiato in via Asiago.

Meloni al telefono con Fiorello: la gag è virale

Il conduttore passa poi alle domande chiedendo “all’imitatrice” per chi ha votato: “A sinistra”, risponde lei. “Alle primarie hai votato?”, prosegue il conduttore. “No, non ho votato”, replica Meloni. “Tra Bonaccini e Schlein chi avresti votato?”, continua Fiorello. “Se non ho votato, fatti una domanda e datti una risposta”, dice Meloni che, alla richiesta di imitare anche la Schlein, conclude: “No, io so imitare solo la Meloni!”. Alla fine della gag, che dura un paio di minuti, Fiorello conclude citando l’altra Giorgia, la cantante: “Ci ha scritto per fare i complimenti a questa imitatrice, che è pazzesca”.