Fedez s’è pentito dello squallido show di Sanremo e piagnucola. Chiara Ferragni: “Mi ha deluso”

“E’ uscita la puntata speciale di Sanremo di ‘The Ferragnez‘. Un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero”. A scriverlo è Fedez nelle sue stories, all’indomani dell’uscita della puntata speciale della serie tv ‘The Ferragnez’ sull’esperienza dei due a Sanremo. Un outing che sa di pentimento, tardivo, molto tardivo.

Il pentimento di Fedez e le scuse a Chiara Ferragni

Una puntata nella quale il cantante rap passa gran parte del tempo a piagnucolare con la Ferragni per averla oscurata, nel corso della serata nella quale era presente tra il pubblico con lei sul palco a presentare. “Sono molto dispiaciuto -prosegue Fedez- per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.

Il bacio con Rosa Chemical e la rabbia della moglie presentatrice

La lite dopo il bacio di Rosa Chemical e il volgare show in platea era stata vera, così come i venti di crisi. Nella puntata la Ferragni racconta: “Gli avevo chiesto di poter essere lì solo per me, senza fare qualcosa che potesse mettermi in difficoltà. Doveva solo applaudirmi, come ho fatto io in tante occasioni. Mi aveva detto di sì, invece non è stato così“. Fedez piagnucola e si dice dispiaciuto. “Quello che mi preoccupa è il danno che ti ho arrecato, ti ho rovinato uno dei momenti più alti della tua carriera”. E lei: “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto. Mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura»

Dopo l’esibizione di Rosa Chemical, Fedez aveva raggiunto Chiara e si era giustificato: “Mi ha limonato lui, non l’ho limonato io“.

E lei, in camerino, era stata durissima. “Non lo possiamo portare da nessuna parte”.