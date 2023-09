È morto Fernando Botero, l’artista colombiano celebre per le figure voluminose. Aveva 91 anni

È morto all’età di 91 anni Fernando Botero, pittore e scultore colombiano celeberrimo a livello mondiale e noto per le sue figure umane voluminose. La notizia è stata rilanciata dalla stampa colombiana, che ha citato fonti del ministero della Cultura. Nato a Medellin nel 1932, aveva un legame speciale con l’Italia e in particolare con Pietrasanta, in Versilia, dove trascorreva molto tempo. Secondo El Heraldo, Botero, che al momento del decesso si trovava nella sua casa di Montecarlo, fronteggiava da giorni una polmonite.

La figlia Lina Botero: “Ha avuto una vita straordinaria e se n’è andato al momento giusto”

“Era in pessime condizioni di salute da cinque giorni perché aveva contratto una polmonite”, ha detto la figlia Lina, sottolineando che “è morto all’età di 91 anni, ha avuto una vita straordinaria e se n’è andato al momento giusto”. Era, ha aggiunto la donna, una persona “che ha dedicato la vita al suo Paese, che è stato oggetto della sua opera artistica”. “Non ho mai dipinto nulla di diverso dal mondo come lo conoscevo a Medellín”, ebbe a dire in un’intervista lo stesso Botero.

Dagli inizi a 16 anni alla fama mondiale

Botero, definito dai media del suo Paese, “l’artista colombiano più grande di tutti i tempi”, avviò prestissimo la sua produzione creativa, diventando a 16 anni disegnatore del quotidiano di Medellin, El Colombiano. In quel periodo realizzò anche la sua prima mostra. Approdato in Europa grazie ai soldi ottenuti con una premio vinto nel 1952, viaggiò tra la Spagna, la Francia e l’Italia, rimanendo molto influenzato dal panorama artistico e storico-artistico che scoprì.

Dopo un rientro in Colombia alla fine degli anni Cinquanta – non particolarmente felice dal punto di vista delle critiche alle sue opere, ma che gli valse comunque, ancora molto giovane, la cattedra di pittura all’Accademia d’arte di Bogotà – Botero decise di trasferirsi in Messico, dove il suo stile arrivò a maturazione, con la nascita di quelle figure tonde che sono poi diventate famose in tutto il mondo.