Donzelli: “Non faremo una Finanziaria di mancette. Il Cpr in Toscana non si discute, Giani si rassegni”

“Sarà un problema far quadrare i conti ma li faremo quadrare. Non faremo mai una finanziaria di sprechi e mancette. I soldi degli italiani vanno rispettati, staremo attenti a ogni euro di spesa”. Così Giovanni Donzelli da Firenze durante l’evento ‘L’Italia vincente, un anno di risultati, alla vigilia della manifestazione romana che Fratelli d’Italia ha annullato per rispetto del lutto nazionale per la morte di Giorgio Napolitano.

Finaziaria, Donzelli: faremo quadrare i conti

“È troppo facile – ha aggiunto il responsabile organizzazione di FdI – fare le finanziarie affacciandosi sul balcone di Palazzo Chigi e dire: ‘Abbiamo abolito la povertà’. Creando il disastro del reddito di cittadinanza e lasciando per i decenni dopo i debiti. È troppo facile fare campagna elettorale come faceva Conte. Che diceva che si poteva gratuitamente ristrutturare casa. Ma ‘gratuitamente’ non esiste, perché vuol dire che si tolgono i soldi dalle tasche degli italiani. Non faremo mai una Finanziaria di sprechi, mancette per accontentare i partiti in Parlamento. Faremo una Finanziaria in cui terremo ogni singolo centesimo di euro”.

Migranti, il Cpr in Toscana si farà

Riflettori puntati anche sull’immigrazione dopo il nuovo decreto di Palazzo Chigi. “Sul Cpr in Toscana sentiremo il presidente Giani, che che ha già detto di no. Ci dirà di no e poi lo faremo lo stesso”. Parole molto chiare quelle di Donzelli: “Quando uno va al governo ascolta tutti ma poi decide. Chi scappa da una guerra lo accoglieremo con tutta la dignità che merita, ma non chi viene qui a delinquere o sostiene il racket degli scafisti”.

Il sindaco di Pistoia è il miglior candidato

Sulle prossime elezioni regionali in Toscana poi il deputato di Fratelli d’Italia si augura la candidatura a governatore dell’attuale sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. “Faremo di tutto per convincerlo. Il problema di Alessandro Tomasi è che è una persona brava. Lui ha ricevuto il mandato dai cittadini di fare il sindaco e oggi si vede solo come sindaco. Noi lo trasciniamo tutti per la giacchetta perché secondo me sarebbe il miglior presidente della Toscana da quando abbiamo la Regione”.

“Sarà difficile ma lo convinceremo…”

“Tomasi ama Pistoia, oggi vede solo Pistoia. Ma faremo di tutto per convincerlo a fare un sacrificio per governare la Toscana”. Donzelli si dice sicuro che i cittadini di Pistoia saranno i primi ad essere orgogliosi di avere il proprio sindaco che va a governare la Toscana. “Ai cittadini toscani serve cambiare la guida di Firenze, di Prato e Livorno alle prossime elezioni comunali, come serve cambiare la guida della Regione Toscana nel 2025. Noi non abbiamo da chiedere nulla ma solo da servire e ringraziare i cittadini toscani per quello che abbiamo ricevuto da loro finora”.

Firenze, è necessario un cambio di guida

Sulla città di Dante le trattative sono ancora in corso. “Come Fratelli d’Italia – sottolinea Donzelli – abbiamo candidati politici e candidati civici, i candidati non ci mancano a noi come ai nostri alleati”. Non si sbilancia, però, sulla eventuale candidatura di Eike Schmidt, direttore degli Uffizi. “Non confermo e non smentisco: è una voce che abbiamo letto sui giornali e io non ne ho parlato con lui personalmente. Non abbiamo né da confermare né da smentire su questo punto. Il candidato sindaco lo decidiamo noi e lo annunceremo noi: la linea politica non ce la facciamo dettare dai giornali”.