Decreto energia: bonus carburanti, sconti in bolletta e Iva al 5% per combattere il caro prezzi

Bonus carburanti per le famiglie in difficoltà, proroga per il quarto trimestre dell’anno (da ottobre a dicembre) degli sconti in bolletta per i cittadini meno abbienti alle prese con i rincari. Azzeramento per lo stesso periodo degli oneri di sistema nel settore del gas. E riduzione dell’Iva ridotta al 5% per le famiglie con Isee sotto i 15mila.. Sono queste le principali misure contenute nel decreto legge atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il dl dovrebbe contenere anche una “sanatoria” fiscale. Con la possibilità di regolarizzare le violazioni in materia di scontrini con il pagamento integrale entro il 15 dicembre 2023, E ancora uno sconto sulle sanzioni per le violazioni commesse dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Bonus carburanti e sconti in bolletta contro i rincari

Per quanto riguarda l’elettricità, c’è il nodo dello stop del mercato tutelato. Il provvedimento sull’energia dovrebbe traghettare circa la metà delle famiglie italiane nel mercato libero della luce. Un passaggio che, dopo le proroghe di vari governi, si è reso ora necessario. Anche perché è legato agli obiettivi del Pnrr. Ma che andrà calmierato per evitare un impatto eccessivo sulle fasce deboli. “Sono in corso valutazioni sul meccanismo di traghettamento al di fuori del mercato tutelato dei clienti domestici. In particolar modo dei vulnerabili, così nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

La social card “Dedicata a te”

Il bonus carburanti, che verrà caricato sulla social card “Dedicata a te“, sarà stabilito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Verrà emanato un provvedimento ad hoc del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il contributo dovrebbe aggirarsi attorno agli 80 euro, circa un pieno di benzina per un’utilitaria. Nel dl trovano spazio anche l’incremento del fondo integrativo per le borse di studio per gli studenti universitari (7,5 milioni di euro). E la proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36.

Arera, il verdetto del Consiglio di Stato

Intanto domani il Consiglio di Stato deciderà se sospendere gli aumenti delle bollette di luce e gas del mercato tutelato scattati nel corso del 2022. Accogliendo o meno un ricorso presentato dal Codacons a seguito dei pesanti aumenti tariffari decisi lo scorso anno da Arera. Se domani il Consiglio di Stato dovesse accogliere la richiesta Codacons, si legge in una nota dei consumatori, le tariffe dovranno tornare ai livelli antecedenti gli aumenti. “Con l’inevitabile restituzione agli utenti delle maggiori somme pagate a causa degli illegittimi rincari, pari a circa 11 miliardi di euro “.