Da venerdì a Napoli “Ricomincio dai libri”: la “Jack Edizioni” punta sul ciclo virtuoso tra carta e verde

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 torna Ricomincio dai Libri, la Fiera del Libro di Napoli, che si terrà quest’anno nell’Archivio di Stato nel cuore del centro storico della città. Ricomincio dai Libri sarà presentato nei grandi spazi dell’Archivio quali il Chiostro dei Marmi, dove ci saranno le case editrici, il Chiostro del Platano, e poi nelle Sala Filangieri e Sala dei Catasti dove si terranno le presentazioni di libri. L’ingresso alla fiera avverrà attraverso due ingressi: il primo da piazzetta del Grande Archivio, 5 e l’altro da Vico Monte della Pietà, accanto alla Facoltà di Sociologia della Federico II di Napoli. L’ingresso a Ricomincio dai Libri è sempre gratuito.

A Ricomincio dai libri lo stand ecologico della “Jack Edizioni”

Tra le novità più interessanti, la presenza, per la prima volta, della eco-casa editrice “Jack Edizioni”, che parteciperà con un suo stand presentando la sua nuova campagna, “Per fare un fiore ci vuole un libro“, ideata dal giornalista napoletano Luca Maurelli: l’idea è che all’utilizzo della carta per nutrire la cultura, attraverso i libri, possano essere abbinate iniziative di ecosostenibilità ambientali, dalla distribuzione di semi per fiori e alberi alla individuazione di aree dove implementare la presenza del verde. Chiunque acquisterà un libro della Jack Edizioni riceverà in regalo un sacchetto di semi con le istruzioni per piantarli e farli fiorire in appartamento, in giardino, in terrazzo o su un balcone, così da portare un angolo di primavera in ogni casa. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività dell’Associazione Cura il mondo ETS, l’associazione culturale nata nel 2022 su iniziativa dei fratelli napoletani Andrea (avvocato) e Dario (ingegnere) Raguzzino. In linea con la sua filosofia la “Jack” sceglie un sistema di stampa on-demand : i libri vengono stampati solo quando acquistati, e ciascun libro stampato viene poi venduto. In questo modo, si evitano le stampe inutili, le rese, le giacenze e il macero, con conseguente abbattimento dei costi sia in termini puramente economici che, cosa ben più importante, in termini ecologici e di risparmio energetici.

Iossa presenta “Fleming e Luciano”

Presso lo Spazio Palomar, la “Jack Edizioni” il 24 settembre alle ore 19.30 terrà la presentazione del libro “Fleming/Luciano. Ian e Lucky a Napoli” del giornalista napoletano Michelangelo Iossa che racconta dell’intervista del grande scrittore e giornalista inglese, autore dei libri della saga di James Bond 007, al gangster italo-americano fondatore di Cosa Nostra e delle strade parallele che li hanno portati a incontrarsi sul lungomare più bello del mondo.