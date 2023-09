Bassetti presenta il suo nuovo libro: “Farò tremare chi ha oltraggiato la scienza sul Covid”

Covid ancora tema di polemiche e divisioni. Marco Bassetti annuncia l’uscita di un suo libro nel quale farà nomi e cognomi di tutti quelli che, a suo dire, hanno oltraggiato la scienza nel lungo periodo dell’infezione. “Nel mio nuovo libro, Pinocchi in camice, difendo la scienza perché in questi ultimi anni è stata troppo attaccata da tanti. Da colleghi che hanno pensato più al profitto personale che seguire le regole scientifiche, ad alcuni giornalisti che hanno propagandato il loro pensiero senza una laurea scientifica ma portando avanti idee che facevano comodo alla loro parte politica, e poi a trasmissioni televisive che hanno in questi anno fatto molto male. Il metodo Stamina è stato portato avanti da una nota trasmissione televisiva”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il suo nuovo libro, in uscita il 26 settembre, Pinocchi in Camice – sulla salute non si scherza edito da Piemme. “Nel libro ce n’é per tutti, poi se qualcuno si sentirà attaccato sarò ben contento – rimarca l’infettivologo, da tre anni in prima linea contro le fake news sul Covid – Inizieranno a tremare perché nel libro ci sono nomi e cognomi, è una inchiesta e non manca nulla. Ci sono tanti documenti e moltissimo del metodo scientifico per sbugiardarli”, le parole di Bassetti.

Il Covid e la lunga guerra tra medici

Il libro di Bassetti riporta al centro dell’attenzione un periodo, durato due anni, nel quale medici, giornalisti e opinionisti se ne sono dette di tutti i colori su quanto stava accadendo nel mondo a causa dell’infezione di origine asiatica. Tesi e antitesi si scontrarono incoronando i virologi( ma anche veterinari e gente senza alcuna formazione specifica) come veri e propri idoli televisivi. Qualcuno di loro, vedi Andrea Crisanti, è diventato anche deputato( del Pd).

Gli scontri sul vaccino

Gli scontri ebbero l’acme quando fu introdotto il vaccino, che venne praticato dagli inizi del 2021. E’ indubbio che il vaccino abbia inferto un colpo mortale al Covid, che ancora esiste e miete vittime ma in quantità veramente minima ma è altrettanto vero che, al netto di posizioni estremiste, vi fu un clima di caccia alle streghe verso quanti rifiutarono di sottoporsi alle dosi prescritte pagando il dazio di restrizioni durissime.