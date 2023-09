“Baglioni? Triste, antidemocratico. Fazio? Un sopportato”. Ricci show per il ritorno di “Striscia”

“Baglioni? Triste”. “Fabio Fazio? Un sopportato”. “Myrta Merlino? So che è la fidanzata di Tardelli”. Signori, è lui, Antonio Ricci che mena fendenti a più non posso. “Torna “Striscia la notizia”, in onda su Canale 5 da lunedì 25 settembre alle ore 20:35. Torna con le incursioni del Gabibbo, il Tapiro d’Oro consegnato ai vip, le inchieste scomode, le imitazioni di politici e personaggi dello sport e dello spettacolo. Alla presentazione della 36esima edizione del tg satirico, Antonio Ricci ha spiegato: “Siamo e restiamo la trasmissione del dubbio e della provocazione. E per quanto riguarda la politica continueremo a non guardare in faccia a nessuno”.

Ricci fa pelo e contropelo a Fazio, Baglioni, Merlino

Antonio Ricci, il padre del Tg satirico di Canale 5 , è stato un fuoco d’artificio in conferenza stampa. Dopo avere informato che quest’anno Striscia finirà alle 21.25. “In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”. A condurre il Tg saranno inizialmente siederanno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani; ci saranno le veline (Cosmary Fasanelli, Anastasia Ronca). E gli inviati, il Gabibbo in primis. Arriva, poi, il meglio… le mazzate. Su Fabio Fazio: «Fazio che lascia la Rai? Ha fatto bene perché è inutile restare in un posto dove sei solo sopportato. Poi c’è la sua parte da vittima, che è da Oscar. Ha fatto capire di essere stato cacciato – dice un Ricci al vetriolo – quando aveva un contratto forse già da settembre; facendosi spalleggiare dalla schiera di tutti i suoi “supportatori”. Io non sono per le faine che soffrono».

Ricci: “Myrta Merlino, mai seguita”

Fuori uno, avanti un altro: Claudio Baglioni: «È una figura molto triste, lo è sempre stato. Io combatto questi “mezzi preti”. È un antidemocratico che ha chiesto e ottenuto il sequestro di un libro, (il libro di Ricci, ndr), una cosa oscena. Un fatto di una vigliaccheria totale. Invece di rispondere alle critiche ha usato la forza pubblica. I libri si criticano, ma non si sequestrano. Ci sarà un processo, una prima fase si è svolta a nostro favore. Io spero che si presenti in Tribunale, perché quello sì che sarà uno spettacolo». Ha il dente avvelenatissimo contro il cantautore che ultimamente si è esposto per una immigrazione senza frontiere e paletti. Tocca alla Berlinguer: «Bianca a Rete4? Non ci trovo nulla di strano, la sorella lavora qui da tempo, lei tra l’altro farà la stessa trasmissione che faceva su RaiTre, cambia solo il canale». Quindi, Myrta Merlino: «Non sono ancora riuscito a vederla, ma in realtà non l’ho mai seguita: so solo che è la fidanzata di Tardelli. Certo va a sostituire Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset. E, invece, è stata giubilata. Sul perché ci sono varie teorie, io ho sentito Barbara, volevo farla uscire dal Gabibbo nella prima puntata…- anticipa Ricci-. A gennaio quando vuoterà il sacco ci saranno sorprese clamorose».

“Non ci spaventa la caricatura della Schlein fatta da un uomo”

Si passa alla politica e Ricci ammette che sfotteranno il premier la Meloni e il ministro Crosetto) con il cartone animato Fascia e Orso. Ma anche la Schlein. Giuseppe Longinotti si occuoerà della sua caricatura. Lui non teme ritorsioni: «Non temo la polemica sul fatto che sia un uomo – spiega Ricci a Libero- affrontiamo a viso aperto ogni discussione. Noi siamo inclusivi e non abbiamo preclusioni su nulla. Se ci sarà una polemica non è perché l’abbiamo cercata di proposito». Poi un po’ di amarcord.

Ricci alla presentazione di “Striscia” si commuove per Gianfranco D’Angelo

Striscia a parte, Ricci intende festeggiare i 40 anni di un suo show storico, il Drive In. Uno spettacolo che ha sovvertito gli stilemi della satira televisiva. Non a caso in conferenza stampa c’erano alcuni degli autori del programma: Gino e Michele, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s. Per l’occasione Ricci ha voluto ricordare uuna delle “anime” del programma: il grande Gianfranco D’Angelo scomparso a Roma il 15 agosto del 2021 all’età di 84 anni. Ricci ha deciso di dedicare il piazzale antistante gli studi proprio all’indimenticabile comico. Ricci si è commosso.