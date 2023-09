Alcamo, ragazza di 23 anni trovata morta in un appartamento. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa

Tragedia ad Alcamo. Una ragazza è stata trovata morta in un appartamento di Alcamo (Trapani). A scoprire il corpo è stato il proprietario, che proprio mercoledì aveva affittato l’immobile alla giovane. I(n un primo memento non era certa l’identità. Poi la polizia ha confermato che il cadavere e della ragazza che era scomparsa ieri. Il corpo senza vita è stato trovato questo pomeriggio in un’abitazione della via Mazzini ad Alcamo, nel cuore del centro storico. Ad essere stata trovata morta – riporta Palermolive è Paola Cacciatore, 23 anni. “Si presume che si possa essere tolta la vita. Stando ai primi rilievi degli inquirenti, sulla base anche di quanto evidenziato dal medico legale, ci sarebbero tracce di avvelenamento. Secondo la polizia la giovane si sarebbe uccisa ingerendo qualche sostanza letale. Ma su questo ancora sono in corso degli accertamenti.

Alcamo, ragazza trovata morte in un apparamento: è giallo

In uno dei tanti appelli condivisi su Facebook – riporta Il Corriere del Mezzogiorno- si legge: «Ragazza scomparsa ieri ad Alcamo. Paola… di 22 anni. Per eventuali avvistamenti contattate il papà al numero…». Un altro appello offre qualche dettaglio in più: «Paola è uscita da casa martedì 12 settembre alle 15:00 del pomeriggio e non è più tornata. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in tutte queste ore. Indossava pantaloni e maglietta nera. Chiunque la veda ci contatti immediatamente». Secondo le informazioni che trapelano di ora in ora, sarebbe stata confermata l’identità della ragazza trovata morta con quella della giovane scomparsa mercoledì. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia che, avvertiti dal proprietario e sentiti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, hanno avviato i rilievi del caso. Secondo quanto emerge, la ragazza potrebbe essersi suicidata.

Il racconto dei genitori della ragazza scomparsa ad Alcamo

Alle tv locali la madre, Anna, ha poi raccontato d’aver provato a chiamarla sul telefonino. Ma risultava spento. Ha poi raccontato di avere contattato l’amica con cui la figlia aveva appuntamento, ma questa le ha detto che con Paola si sarebbe soltanto salutata brevemente e al telefono. E il padre Diego, particolarmente preoccupato: ci sarebbero stati attriti in famiglia sulla prosecuzione dei suoi studi all’università, ha detto: «ma non ha mai fatto queste cose».